法国：第12次反退休改革的动员规模下降

法国/社会

周四，在法国宪法委员会就退休改革法案给出裁定的前一天，工会方面举行第12次反退休改革示威抗议活动，但动员的规模下降。

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4月13日星期四，法国工会方面举办反退休改革的第12次示威抗议活动。和以前相比，这一次，走上街头的反对者人数少了很多。不过，反对者们决心不减，他们是铁了心要在宪法委员会做出关键裁定的前夜，继续这场抗议运动。

法新社报道，在几乎三个月的社会冲突之后，反退休改革的动员行动开始有了气喘吁吁的迹象。

根据法国内政部，周四，全法国有38万名示威者上街游行，其中巴黎有4万2千人，而上一次4月6日的抗议游行，全法国有57万人上街，其中首都巴黎有5万7千人。在动员规模最大的3月7日，全法国走上街头的示威者达到128万。

在工会一边，CGT工会的新任秘书长索菲·比内(Sophie Binet)声称，4月13日星期四，全法国“有超过150万示威者”，其中巴黎有40万人。她说，“与政府希望的相反，这场抗议运动远没有结束。”

CFDT工会的负责人贝尔热表示，“对这项改革的抗争仍然很强烈”。法国宪法委员会就退休改革法案的裁决预计将在周五傍晚公布，贝尔热表示，无论裁决结果如何，“工会的斗争远没有结束”，

法国宪法委员会现在成为所有人关注的对象，法国宪法委员会所在的位于巴黎市中心的王宫也处于严密的安保措施之下，法国政府周四禁止星期六上午8:00之前在该地点及其周边地区进行任何示威活动。

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