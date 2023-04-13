第76届戛纳电影节入围影片揭晓 中国导演王兵纪录片《青年》入围主竞赛单元

2023戛纳电影节，中国

第76届戛纳国际电影节今年5月16日至27日举行，电影节艺术总监蒂耶里·福茂（Thierry Frémaux）和主席艾瑞斯·克诺布洛赫(Iris Knobloch)今天（4月13日）主持媒体会，公布今年电影节主竞赛单元片单。共19部影片入围主竞赛单元，将角逐金棕榈大奖，其中包括中国导演王兵的纪录片《青年》，此外王兵的另一部纪录片《黑衣人》也将在今年戛纳电影节特别展映单元中亮相。

广告 继续浏览后续

现年54岁的王兵是中国知名的独立电影人，其执导的影片多为纪录片，其中9小时片长的《铁西区》最为著名，曾获里斯本国际纪录片、南特影展纪录片单元等国际电影节大奖，2010年他的首部剧情故事片《夹边沟》，曾以“惊喜电影”的身份入围威尼斯电影节主竞赛单元。

王兵执导的纪录片以低预算方式拍摄，写实而充满诗意，多以记录历史进程中被忽略、走入消失的个体，谷歌艺术与文化称其为记录时代沟壑的人。

时隔四年，中国导演再次入围戛纳主竞赛单元

此前，王兵执导的纪录片《方绣英》和《死魂灵》已分别入围过 2007年和2018年戛纳电影节的特别展映单元，此次是王兵第一次入围主竞赛单元，他的新作《青年》聚焦一群从云南来到上海务工的年轻人工作、生活和故事。电影节艺术总监蒂耶里·福茂在宣布王兵的《青年》一片入围主竞赛单元时说，这是一部关于中国一个编织作坊的沉浸式的电影，影片如同一个棱镜，对中国的青年人进行了一个令人惊讶、非常强烈和完整的描述。”他同时表示，"王兵的《青年》一片入围主竞赛单元，是纪录片在主竞赛单元的回归，这本身就是一个标志性的事件"。

这也是时隔四年后再度有华语片入围戛纳主竞赛单元，上一部入围的是刁亦男的《南方车站的聚会》。

王兵的另一部新作《黑衣人》也将在今年的戛纳电影节特别展映单元中亮相，福茂在新闻会上介绍说，这是有关一个男子对文革时期个人遭遇见证的影片。

担任今年戛纳电影节主竞赛单元的评审团主席的是瑞典导演鲁本·奥斯特伦德。他执导的《方形》和《悲情三角》曾分别于2017年和2022年两度获得戛纳最高荣誉金棕榈奖。

以下是第76届戛纳电影节主竞赛单元19部入围影片：

《零度社团》 导演：杰茜卡·豪丝娜（奥地利）

《小行星城》 导演：韦斯·安德森（美国）

《兴趣之地》 导演：乔纳森·格雷泽（英国）

《枯叶》 导演：阿基·考里斯马基（芬兰）

《奥勒法的女儿们》 导演：考塞尔·本·哈尼耶（突尼斯）

《坠楼死亡的剖析》 导演：茹斯汀·特里叶（法国）

《怪物》 导演：是枝裕和（日本）

《未来的太阳》 导演：南尼·莫莱蒂（意大利）

《奇美拉》 导演：阿莉切·罗尔瓦赫尔（意大利）

《枯草》 导演：努里·比格·锡兰（土耳其）

《去年夏天》 导演：凯瑟琳·布雷亚（法国）

《法式火锅》 导演：陈英雄（法国）

《绑架》 导演：马可·贝洛基奥（意大利）

《五月十二月》 导演：托德·海因斯（美国）

《煽动者》 导演：卡里姆·埃诺兹（巴西）

《老橡树》 导演：肯·洛奇（英国）

《完美的日子》 导演：维姆·文德斯（德国）

《贝内尔和阿达玛》（首作） 导演：Ramata-Toulaye Sy（法国）

《青年》 导演：王兵（中国）

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅