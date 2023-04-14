法国为何不能忽视台湾？法媒关注马克龙访华具争议讲话

中国主席习近平和法国总统马克龙在人民大会堂举行的官方仪式上检阅军队 2023年4月6日北京

各位听众，就在法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 结束中国访问行程，并发表引发欧盟及美国盟友纷纷表示争议抨击的法国无利益介入中国与台湾问题的言论后，法国媒体提出了《为何法国不能忽视台湾？》的分析文章费加罗报提出了分析。

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文章分析指出，台海两岸问题所引发的战争，将对法国和欧洲的利益产生重大影响。 这是费加罗报提出的分析报道。

马克龙通过不替美国背书，也不替中国背书的发言，暗示法国在台湾发生战争时将保持中立和沉默，欧洲将拒绝参加中美的决斗；马克龙靠着“第三条道路”，已与一项在未来几年可能陷入风暴的问题保持距离。根据马克龙的说法，欧洲必须远离“不属于自己的危机”。 这仿佛好像说，如果欧洲保持距离，就可以远离中国强行吞并台湾的问题，而不承担后果。

自美国前总统奥巴马以来，美国人、民主党人和共和党人都曾试图脱离欧洲，将他们所有的地缘政治和军事力量集中在亚洲，以对抗日益具有威胁性的中国崛起。

结果徒劳无功。 俄罗斯这个核修正主义和帝国主义大国在乌克兰发动的战争迫使美国人维持对欧洲大陆的承诺。

同样的原因产生同样的结果，法国和欧洲国家将无法针对印太地区，采取鸵鸟方式躲避问题；因为那里正在酝酿着危险，那里还有一些威胁世界的核大国问题。

这也是法国官方政策的含义，它表示它致力于维持台湾海峡的现状。

正如国际战略研究基金会的专家彭达兹( Antoine Bondaz )所提醒我们的那样，“一场重大危机将有对其利益产生的戏剧性的后果。”

法国还声称自己也是印太地区的一个倡议大国，它正在加强其在当地的军事存在，即使所采取的手段并不总是那么野心勃勃。

中国吞并台湾确实会对法国、欧洲和西方世界产生深远的影响。

它们首先是经济的，因为该岛生产了用于新技术和数字电子产品的 60% 的半导体。

如果台湾工厂在军事攻击中被摧毁，欧洲将直接遭受损失。 如果他们受到北京的控制，中国将在经济上超越其西方竞争对手。

在这个地区，集中了世界三分之二的人口和 GDP 的地区，中国如今是世界经济的肺脏，继它控制香港之后，接着对台湾的霸权将削弱美国的影响力。在此刻欧洲对抗俄罗斯之际，仍需要美国的影响力。更不用说在一场可能有美国直接介入的战争所带来的后果了。

加强对中国的威慑力以挽救和平：

在政治上，一场吞并也会对民主世界产生影响，它为专制阵营提供一项胜利，最近几年不乏这种事件的出现。那么，依赖美国安全保障的韩国、澳大利亚或日本等该地区的民主国家将会有什么反应？

一位欧洲外交官问道：“如果这些国家看到美国的影响力受到削弱，他们是否会被迫对北京采取更加妥协的外交政策呢？”

这也涉及到法国在印度太平洋地区的 100 万国民的安危。。它是欧盟唯一在该地区拥有领土的国家。

本身是巴黎第七大学地缘政治研究所研究员，以及地缘战略博士的让-西尔维斯特·蒙格尼埃 (Jean-Sylvestre Mongrenier)教授指出：“从乌克兰战争的前线到台湾海峡，从大西洋到太平洋，法国应该毫不掩饰地展示出它与西方盟友和自由世界国家的团结一致。”

出于以上的所有这些原因，地缘政治战略专家让-西尔维斯特·蒙格尼埃教授在托马斯·莫尔研究所 (Thomas More Institute) 发表的一篇文章中表示：《法国将成为该地区“平衡力量”的概念是一种“幻觉”。从乌克兰的前线到台湾海峡，从大西洋到太平洋，法国应该毫不掩饰地与其西方盟友和自由世界国家团结一致。》

大多数的中国问题专家都说：挽救台湾海峡地区和平的唯一机会是加强对中国的威慑和劝阻力度。

长期以来，法国在面对俄罗斯问题时，不愿选边站队，疏远了许多东欧伙伴。

今天，同样的危险，在等法国对中国的外交政策也出现了。如今，中国的之前的俄罗斯总统弗拉基米尔普京一样，毫不掩饰他的帝国和霸权野心。

在法国蒙田研究所的中国问题专家戈德曼 (François Godement) 在一项分析中谴责了：对这个案件产生的 “同时性” 的影响，他说：“如果总统如此强烈希望避免一场有效的灾难性冲突，那么他是否该宣布这项“第三条道路”呢？

文章最后提出了几个问题：劝阻中华人民共和国不要挑起冲突，这首先不就是应该要让习近平明白，在这种情况下，民主国家会做出大团结联盟的政治反应吗？而不是向中国暗示：欧洲对此挑衅冲突将继续缺席、不介入吗？值此美国在东亚推动一场将对世界其他地区产生巨大影响的冲突时，马克龙是否能够做出支持的反应呢？

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