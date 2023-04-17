工会人士和反对党批评马克龙电视演讲空洞无味

退休体制改革

法国 – 法国总统马克龙4月17日晚发表电视演讲，强调倾听到民众对提高法定退休年龄的愤怒，但他也强调退休体制改革势在必行。他促请总理博尔内下个星期向民众提交“百日施政计划”，到7月14日国庆节时做个总结。

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百日施政计划包括三个方面。一是与工会组织共同制定一个新的工作契约；总统表示，劳工谈判将集中在“提高职工收入”、“促进职业发展”、“更好地分享财富”、“改善工作条件”、“职业培训后成功转换职业”等需要上。

他在电视讲话中表示，提高法定退休年龄没有得到民众的理解，这是一件非常遗憾的事情，但他和工会对话的大门还是敞开的。

二是更好地治理国家秩序、维护治安、打击税务欺诈行为并控制非法移民；三是让法国民众生活得更好；让法国的教育体制成为欧洲最好的；法国总统在电视讲话中还提及医疗体制的急救中心的困难。

马克龙表示，在今年五月会有向民众宣布重要决定，但他并没有做具体的说明。

4月17日电视讲话持续了13分钟。法国全天候电视台BFMTV报道说，电视讲话是提前录制好的，在晚间新闻节目中按时播放。法国总统马克龙发表电视讲话后立即引发工会人士和反对派的严厉斥责。

共产党全国秘书法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）表示：如果大家没有时间听马克龙的电视演讲，这就对了。因为听和不听都是一样的。 最大工会“法国劳工民主联盟”（CFDT）秘书长贝尔热（Laurent Berger）语气比较婉转。他认为，马克龙17日晚的演讲没有什么具体内容。

法国社会党第一书记奥利维耶•福尔(Olivier Faure)对媒体表示：马克龙希望利用百日能够把民众的愤怒压下去，可我怎么觉得他的言辞每次都在点燃民众的愤怒。

法兰西不屈服党议员领袖帕诺特（Mathilde Panot）表示：马克龙空洞的言辞还没有敲锅底的声音好听呢！欧洲环保绿党的议员沙特兰（Cyrielle Chatelain）表示非常失望。她说，马克龙根本没有意识到民众的愤怒有多高，在社会和环保危机如此严重的当今，只能说明马克龙还沉浸在自己空洞乏味的美丽词句当中。

极右翼领导人玛琳·勒庞（Marine Le Pen）和极左不屈服法兰西前领导人让-吕克·梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）都认为马克龙的演讲完全脱离现实、毫无意义，根本改变不了什么。

玛琳·勒庞表示，马克龙在民众的眼中是一个背信弃义的总统，他已经孤立无援，对老百姓的疾苦不闻不问。工会组织让民众5月1日再次走上街头。

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