法国比利牛斯山东部森林大火肆虐900多公顷土地 2023最大火灾

法国比利牛斯山东部森林周日(16日)至周一(17日)深夜 2 点左右大火肆虐900多公顷土地，大火“已得到控制，但主火区的火苗并未熄灭”。周一上午，内政部长达尔曼尼 (Gérald Darman) 在现场沉痛指出，这是“2023 年最大的火灾”，这场火灾“来得太早”。

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虽然，民防安全局表示，“最坏的情况已经过去”但法国比利牛斯山东部森林已经被大火吞噬900多公顷土地。据民事安全部门称，周日至周一深夜 2 点左右，大火“已得到控制，但主火区火苗，并未熄灭”

本周一(17日)早上，内政部长达尔曼尼 (Gérald Darmanin) 在现场指出，这是“2023 年最大的火灾”，这场火灾“来得太早”。

达尔曼尼周日表示，本周日上午 9 点 30 分在瑟尔贝 Cerbère 和 东比利牛斯山脉的滨海班于斯 (Banyuls-sur-Mer）宣布的火灾面积为 930 公顷。 从周日晚间到周一凌晨，被大火蔓烧的公顷数没有变化。

民防安全部发言人阿尔诺·威尔姆在接受法国新闻台采访时表示，火势“已得到控制，但主火区火苗，并未熄灭”。具体来说，大火并没有熄灭，只是停止了蔓延。

本周一早上，内政部长达尔曼尼抵达现场时，遗憾指出，这是“2023 年最大的火灾”，这场火灾“来得太早”！

内政部长还指出，由于“极度干旱”和“与习惯相比缺水 50% 至 70%”，东比利牛斯省还发生了另外 9 起火灾。他还对这场火灾造成的“生态灾难”表示痛惜。

当局动员了 460 名消防员，增援部队不断抵达，使消防员人数达到 500 人，其中包括来自埃罗省(l'Hérault )和奥德省 (l'Aude )的资源。 此外，还动员了 40 名宪兵。 该省的省长警告说：“预计大火将需要几天时间才能完全扑灭。”

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