总统马克龙周一晚间新闻电视讲话收视率70% 观众逾1550万

马克龙在晚间新闻时段向全国人民发表讲话，抗议退休改革的反对党迅速抨击进步党不再进步。 2023年4月17日

法国总统马克龙周一(18日)在晚间新闻时段针对反退休改革法案通过后向法国民众发表的演讲，根据数据调查，吸引了 1550 万名观众，收视率将近70%。

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马克龙此次电视讲话与他在去年6 月的电视讲话相比之下，周一晚间所有频道总共有将近 1550 万观众收看了马克龙在电视晚间新闻发表的全国讲话。

根据 法国受众测量与研究视听和数字媒体机构 Médiamétrie 周二公布的数据，在备受争议的退休改革法案颁布后，周一晚上 8 点电视晚间新闻发表全国讲话。总计在所有播出马克龙演讲的频道上，近 1550 万观众收看了总统埃马纽埃尔·马克龙的电视讲话，收视率高达69,5%。

马克龙在3 月 22 日下午 1 点午间新闻的电视讲话，则有1150 万观众以不同的形式及媒介观看了马克龙在电视上向法国人发表的时政说明与沟通；当时民众已经开始挑战养老金改革。

周一晚上，由电视第一台，第二台，第六台，TMC和和信息频道 BFMTV、CNews、LCI 和 franceinfo 联合播出的这项全国讲话直播节目大约进行了13 分钟。具体来说，私营的电视第一台 TF1 吸引了最多的观众（第一台有590 万观众，占据了27% 的观众份额）

法国总统马克龙周一晚上发表电视讲话后，反对党对于他坚持后至64岁才能退休等的改革主张，抨击马克龙的进步党停止进步、脱离现实。

在马克龙电视讲话期间，在工会和反全球化组织以及左翼政治人物的号召下进行一项“敲锅子音乐会”的示威活动，有成千上万的示威者未登记注册的情况下举行聚集示威。

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