法新社：马克龙释说关于台湾言论后遭促团结归队

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法国总统马克龙在结束访问中国途中发表关于台湾议题的法国独立外交，免沦中美大国争斗中美国跟班和中国过激对台的牺牲者的讲话，在欧洲引发争议。尽管马克龙以及法国政府澄清支持台湾民主自由，维护台海现状的立场，欧盟内部因马克龙的立场持续分歧并发酵。今天在斯特拉斯堡欧盟议会一项专门会上，欧盟多边呼吁马克龙回归欧洲团结一致。

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欧盟今天在斯特拉斯堡强调，决不允许中国对欧盟采取"分而治之"作法。

法新社说，然而，马克龙对台湾的评论，今天在欧洲议会持续引起震动，以至于欧盟委员会强调台湾对欧洲的关键重要性。

法国总统马克龙对台湾这个受到北京威胁的民主岛屿的评论，重新打开了欧盟内部的裂痕，这些裂痕在斯特拉斯堡议会今天关于中国问题的辩论中被暴露出来。

欧盟委员会主席冯德莱恩不点法国总统马克龙的名字，但呼吁欧盟成员国和欧盟机构之间进行密切合作，以避免被分裂和被操控。

冯德莱恩说："在过去的几天和甚至几周里，我们已经看到这些造成分裂策略起到作用。"冯德莱恩在本月初陪同法国总统马克龙访问北京。她称，"现在是欧洲也要采取行动的时候了。现在是展示集体意志的时候了。

马克龙在《回声报》4月9日发表的一篇采访中，马克龙拒绝在台湾问题上必须加入一个集团力量的逻辑。马克龙在访问北京的间隙恳求说，"最糟糕的事情是认为我们欧洲人应该在台湾问题上成为追随者"，并适应美国的节奏和中国的过度反应"。马克龙的此番讲话在欧洲掀起了一股批评浪潮，而此时华盛顿正是乌克兰面对俄罗斯入侵时的主要支持者。

中国和台湾自1949年以来一直分治，但共产党政权认为台湾是中国的省份之一，不排除使用武力将台湾夺回。尽管根据北京强加的 "一个中国政策"，中国与这个拥有2300万人口的台湾也没有官方关系，但欧洲国家在那里有重要的工业和商业利益。

欧盟外交负责人何塞普-博雷利（Josep Borrell）在关于中国的辩论开始时就说：台湾对欧洲至关重要。他认为，台湾海峡是 "世界上最具战略意义的海峡，特别是就贸易而言：我们必须通过航行自由行动保证在那里存在"。

博雷利提出任何针对台湾的行动都具有风险，哪怕出于道德原因，也应该拒绝改变现状。他还指出："这将对我们产生非常严重的战略影响，因为台湾拥有最先进的半导体生产工业之一。

欧盟外交事务和安全政策高级代表博雷利呼吁"防止来自任何地方的挑衅"，并维护现状。他并说："台湾实在地处于我们保证和平，捍卫我们的利益的战略范围内。

在欧盟议会今天关于中国议题会议上，马克龙的讲话引发的争议占据了大部分辩论时间。欧洲人民党主席曼弗雷德-韦伯（Manfred Weber）指责马克龙"迁就 "中国对台湾的威胁。这位德国议员说，"但这关系到2500万人民的命运。" 他还指出，"台湾在该地区捍卫着民主价值。任何想攻击台湾的人都是在攻击民主价值"。

绿色团体的Reinhard Bütikofer说，马克龙倡导的 "法国式战略自治""将是欧洲的一个风险"。Thierry Mariani（身份与民主团体，极右）却说，马克龙只是在捍卫"法国自戴高乐将军以来的独立核心"，就受到那些想让欧洲踏上讨伐北京之路的人的攻击。

在媒体面前，绿党议员亚尼克-雅多指出，乌克兰的战争迫使欧洲国家对俄罗斯达成一个共同的态度。他说，希望不要等到台湾发生了战争，欧盟才来重申事关主权。

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