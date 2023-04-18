2023戛纳电影节： “电影人双周”入选片单揭晓

2023戛纳电影节

自4月17日第76届戛纳电影节影评人周单元公布入围片单之后，另一非竞赛平行单元：导演双周单元（今年改名为“电影人双周”单元）4月18日也揭晓评选片单，来自法国、印度、俄罗斯等国20部长片和10部短片入选，其中包括中国导演耿子涵的首部长片《小白船》。

广告 继续浏览后续

戛纳电影节导演双周是由法国导演工会于1969年创办的电影节平行单元，旨在介绍具有进步精神和创新精神的作品。与戛纳电影节其他单元相比，导演双周更注重自由的表达、非竞赛性质以及对于普通观众的包容性，

据今年新任导演双周的艺术总监Julien Rejl介绍，今年选片共放映了4000部作品（包括短片），"亚洲和美国以及一些非洲影片显示出强劲回归“。最终入选的30部影片，“通过其独特的语言，体现了对所有形式意识形态和主导话语的抵抗精神”。

韩国导演洪尚秀《我们的一天》入选导演双周闭幕影片

"导演双周"是一个致力于发掘新电影人的单元，但周二公布的此次第55届导演双周评选中，也包括几位国际影坛知名导演，如法国导演米歇尔·冈德里（Michel Gondry），他的影片《解决方案之书》入选此次双周评选。

今年导演双周的开幕影片是法国导演塞德里克-卡恩（Cédric Kahn）执导的《戈德曼审判》（The Goldman Trial），影片讲述的是上世纪70年代知识分子和极左翼活动家皮埃尔-戈德曼的故事。戈德曼因被控谋杀两名女药剂师而被判终身监禁，但1975年判决以技术性问题为由被推翻，他于次年获释，影片讲述了审判的过程，尤其是他与他的律师之间关系的故事。

韩国导演洪尚秀的第30部长片《我们的一天》被选为本届导演双周单元的闭幕影片。这是洪尚秀第12次受邀参加戛纳电影节。1998年的《江原道之力》、2004年《女人是男人的未来》、2012年《在异国》、2017年《之后》等作品已亮相戛纳。2010年他的《夏夏夏》还曾荣获第63届戛纳国际电影节“一种关注”单元大奖。

官方海报致敬葡萄牙已故电影大师曼努艾尔·德·奥利维拉

第55届导演双周官方海报致敬葡萄牙已故电影大师曼努艾尔·德·奥利维拉（Manoel de Oliveira）1993年的影片《亚伯拉罕山谷》（Val Abraham），该片制作灵感来自福楼拜的《包法利夫人》，今年是该片出版及入选戛纳电影节30周年（1993年入围戛纳导演双周单元）。

中国导演耿子涵的首部长片《小白船》入选

入围影片共有19部以前未发行的新电影，其中包括一部关于性压抑的印度电影：由Kanu Behl导演的《阿格拉》、一部在2021年拍摄的"完全独立 "俄罗斯公路电影（Ilya Povolotsky导演的《恩典》），以及一部“介于小说和纪录片之间"的比利时-喀麦隆电影，讲述的是一个了不起的母亲的历程（Rosine Mbakam执导的《Mambar Pierrette》）。

中国导演耿子涵的首部长片《小白船》入围，影片讲述的了一位失去父母关爱的自闭少女，在躁动不安的夏日找寻另一个自我的青春故事。

体现更具包容，今年首次更名为"电影人双周”

与所有的戛纳电影节评选一样， "导演双周 "单元今年起改为“"电影人双周”，以体现其希望“更具有包容性“，拒绝接受任何基于出身或性别的限制，据Julien Rejl介绍，今年总共有27%的故事片是由女性导演执导的，在入选的影片中女性导演所占比例更有小幅提高，为32%。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅