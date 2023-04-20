关于“黑群”（Black Bloc）要知道的几件事

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他们身着黑衣，蒙着面，破坏街道设施，攻击商店和银行门面，并与警察发生暴力冲突，这现象现在已经成为法国示威活动中的一个常规特征。但这些被称为“黑群”（Black Bloc）的人是谁？他们从哪里来？主张什么？为什么他们如此难以被警方控制？

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《在黑群的头脑里》（Dans la tête des black blocs）一书作者蒂埃里-文森特（Thierry Vincent）接受法广采访介绍了这个看似没有组织的组织的几个特点：

1. 起源于德国

“黑群”是一种示威方式，是一种行动手法，并不特指组成黑群的个人。黑群的起源并不为人所知，但它是警察给起的名字。最初来自80年代初的西柏林，当时那里有一个很大的反文化，另类，自治等运动，有很多擅自占地者。而黑群在某种程度上是这些地区的秩序维护者。他们是相当强壮的人——在当时通常是男人——通常穿着黑色的衣服。于是，德国警方将其称为“黑群”。

这一现象跨越了大西洋，第一个美国的黑群可以追溯到1991年美国反对海湾战争的示威活动。但是在1999年，随着对西雅图举行的世贸组织首脑会议抗议，这一现象迅速崛起，黑群甚至让该峰会时间被迫缩短。

然后是2001年的热那亚峰会，发生了同样的情况。来自欧洲各地和其他地方的黑群聚集到那里，不幸的是，抗议因一人死亡而以悲剧性方式结束。

相对而言，黑群在法国出现得很晚，直到2016年抗议《劳动法》时才大规模地、系统地发生了，2019年在“黄马甲运动”中得到加强，之后一直在增长。

2. 法国的起源：对左派的失望

2012年的总统选举期间，弗朗索瓦-奥朗德的竞选主题是："我的敌人是金融"。但在2016年，他强行实施了一项法律，通过使用宪法49.3条款强行通过开放劳动力市场的劳动法案。

在年轻的左翼活动家中，真的不仅仅是大失所望：他们看到左翼政府制定了放宽劳动力市场的法律，感到强烈的苦涩和怨恨。他们认为选举最终不能带来改变，必须使用其他的手段，这些手段要更激进一点，更暴力一点。在西欧，几乎所有的黑群集团都不是左翼，而是极左翼，包括极左翼所有具细微差别的分支：无政府主义者、共产主义者、自由主义的共产主义者、马克思列宁主义者、激进的女权主义者、激进的反法西斯主义者、激进的环保主义者等。

他们反对资本主义，所以会去参加每一次社会示威，每一个朝着更多资本主义方向发展的自由派措施，他们都会反对。他们认为这个系统无法改革，无法通过投票箱来改变。所以他们是革命者。

3. 一 个无领导的、不可预测的运动

黑群没有等级制度或代表、 无正式运作渠道，当然使情报部门和警察的任务复杂化。

因此，通过加密的网络联系，通过Telegram社交平台小组，是由10或15人组成的小型非正式小组，他们在某些地方见面，像一个网络一样运作，但也会有实体会议，有组织的，也有很多即兴的行动，所以不可预测。黑群的巨大优势在于其不可预测性。

4 . 黑群和工会：我爱你，我不爱你

两者关系自相矛盾： 在欢迎年轻人能量的同时 ，工会不希望被淹没，更不想看到与黑群的暴力联系在一起。

从传统意义上讲，工会希望与政府进行谈判，采取压力策略，如罢工，或有时封锁。但黑群想要革命，他们希望在示威中使用象征性的暴力。但注意，他们的攻击是有针对性的：他们不攻击小商店，不攻击咖啡馆，他们攻击的目标是资本主义的象征：银行、保险公司、麦当劳......

工会的安全服务不再有办法控制黑群，而且也已经放弃了。他们只想避免黑群来破坏他们的游行。

5 . 女性也参加!

在黑色兜帽下，大约三分之一的黑群成员是女性。

就像在社会的其他地方一样，有更多的妇女在担负责任的位置上，包括办公室，在记者中，在警察中。第二个原因是，出现了激进的女权主义。激进女权主义说反对一切形式的歧视，当然然有性别歧视，但也包括恐同症、种族主义、极右翼、资本主义及社会不公等。

6 . 暴力......仅此而已？

蒂埃里-文森特说他不认为黑群是唱诗班的孩童，但也不是嗜血的怪物。他们想杀警察的说法也不对，因为如果他们想杀警察，会想办法得到枪向警察射击……这种说法完全是荒谬的。

黑群普遍认为暴力不是唯一应该采取的激进模式。蒂埃里-文森特认识其中一些人从事慈善事业，帮助穷人，参加像爱心食堂这样的协会，等等。

黑群的基础是学生，来自非资产阶级的家庭，比方说具有高文化资本的环境，通常是教师，艺术家，摄影师或者记者等职业的孩子。现在围绕着警察暴力的主题，也在工人阶级，在工会成员中，在郊区的年轻人中传播壮大。

即使反对养老金改革的社会运动停止了，我也不会说黑群随之消失。我认为他们仍有很长的路要走。

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