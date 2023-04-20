法国瞄准2027年公共赤字减缩 低于GDP的 3%

法国政府周四(20日)表示，它希望在 2027 年之前加速削减法国的债务以及快速削减公共赤字的削减，的也就是应该低于欧盟预算规则设定的国内生产总值 (GDP) 的 3% 限制关卡。经济部长指出，这应借助于较低的公共支出和更有活力的经济增长。

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法国经济和财政部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno Le Maire) 在本周四的新闻发布会上在介绍未来几年新的公共财政路线图时警告说：“法国在欧洲的信誉受到威胁”，并指出， 期盼快速削减法国的债务。”

国家赤字低于国内生产总值 (GDP) 的 3%，才合乎欧盟预算的标准

勒梅尔 希望法国公共赤字应严格低于欧盟预算规则设定的国内生产总值 (GDP)的 3% 大关：2027 年为 2.7%，而迄今为止的预测为 2.9%。在 2022 年达到 4.7% 之后，应该今年略有上升 (4.9%)，然后从 2024 年开始逐渐下降。

经济部长还指出，去杠杆化也将加速，债务占 GDP 的比重为 108.3%（2022 年底为 111.6%），这一比例比此前设想的要低几个百分点。

公共支出“降温”

至于正在导致家庭荷包失血的通货膨胀，以及欧洲中央银行正试图通过加息来应对，尽管今年的预测通货膨胀上涨至 4.9%（之前为 4.2%），但它应该会从 2023 年年中开始放缓。 2022年通胀曾达到5.2%

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