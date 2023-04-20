马克龙不畏昨被嘘 今跑学校推动教育改革

法国/退休改革/马克龙挨嘘

法国民众显然没有准备好减少因退休制度改革引发的对总统马克龙的怒火，这在马克龙昨天抵访斯特拉斯堡受到当地民众责问与抗议相待凸显出来。马克龙极尽解释，也没有获得理解原谅，总统受到嘘声的新闻传遍全国。马克龙不畏困境，今天前往南部学校，现场讨论教育改革问题。

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按法新社说法，马克龙正在继续他的 "安抚 "行动，今天前往法国南部讨论教育问题，此前，反对养老金改革的抗议者对他进行了持续一天的激烈嘘声抗议。

据官方日程，马克龙今天上午晚些时候来到位于蒙彼利埃以北一小时车程的甘加的路易-米歇尔学校，在那里他将与教师、学生和家长就9月开学的问题进行讨论。

在周一晚上的电视讲话中，马克龙承诺称法国学校将从9月起将发生可见的变化，包括提高教师的工资，为学生在法语和数学方面课程提供更多支持，并系统及时替换缺勤教师"。

据总统府爱丽舍宫消息说，马克龙的心愿很明确：就是让法国学校改变面貌，重新树立成为欧洲最佳学校之一的形象。

在竞选期间，马克龙已经为教师职业的困境解决提出了两个方案：一方面是无条件增加10%的工资，另一方面是增加与新的教学任务挂钩的新合同。

法新社说，马克龙这个想法在教育界受到了谨慎的欢迎。评论指，对马克龙来说，到各地把脉，这是他在明确颁布养老金改革后于周一启动的 "百日计划 "的一部分，法国人对退休改革已经激烈地争论了三个月。

但是，尽管经49.3颁布了法律，也得到宪法委员会确认，抗议运动仍在继续，而且似乎在性质上有所改变。工会的游行已经显现疲劳，但几乎每天都在进行的抗议行动和和各种集会却在蔓延。而且现在的抗议活动包括多种要求，从购买力、增加工资到废弃第五共和国等等。

该报道引述法国政治学家帕斯卡尔-佩里诺（Pascal Perrineau）强调说，这次民众不满与以往的抗议示威不同，因为不满的持续时间很长。他注意到人们"坏情绪 "在民意调查中仍然居高不下。

对此，马克龙坚持说："有必要听听愤怒，我并没有没听见"。但 "这不会阻止我继续前进"。

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