2023戛纳电影节官方海报：”难以捉摸、大胆而不受约束” 的凯瑟琳-德纳芙

电影 法国

第76届戛纳电影节官方海报周三（4月20日）出炉，海报以法国影坛“常春树”凯瑟琳-德纳芙在1968年的影片《狂乱》拍摄时蔚蓝海岸Pampelonne海滩一个黑白影像为主体。主办方说：欢乐、不逊、浪漫，画面中金色长发年轻女子自信地笑对着她的未来，亦如本届电影节一样：重温电影光辉的现在，展望充满希望的未来。

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凯瑟琳-德纳芙是法国最著名的电影演员之一，她14岁进入影坛，60多年的从影生涯几乎与所有欧洲著名的导演都有合作，被誉为是法国影坛的常青树。代表影片有《瑟堡的雨伞》《驴皮公主》《白日美人》《八美图》等。

这张海报向凯瑟琳-德纳芙多产的职业生涯和信念致敬。电影节主办方说，作为法国最伟大的电影明星，德纳芙60年来从未停止过拍摄，她不断重塑自己，勇于试验尝试。声明说，德纳芙以她自己的方式体现了电影节想要捍卫的电影的丰富性：作者电影以及高质量的大众电影。

德纳芙与戛纳电影节也有着悠久的渊源，1994年她曾与克林特-伊斯特伍德一起担任电影节评审团副主席，2000年的《黑暗中的舞者》是她电影作品的第二个金棕榈奖。2005年她还获得金棕榈奖，2008年第61届戛纳电影节对她整个职业生涯授予特别奖。2016年，德纳芙被授予卢米埃尔奖。

电影节声明说，凯瑟琳-德纳芙在这个永恒的海报中体现出某种难以言喻的魔力，纯洁、炽热，有时还很反叛。她诠释了电影所要必须记住的东西：难以捉摸、大胆而不受约束。

电影节周三还宣布，闭幕影片《元素》将于5月27日进行非竞赛单元的全球首映，然后于6月16日在美国和6月21日在法国影院上映。

第76届电影节尚未宣布评委会的组成，此前电影节已宣布评委会主席由瑞典的著名导演鲁本·奥斯特伦德（Ruben Östlund）担任，去年他凭借电影《未经过滤》赢得了第二座金棕榈奖。

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