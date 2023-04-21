法国海军护卫舰“牧月”号通过台湾海峡，法国是欧洲唯一主张在亚太地区航行自由任务的国家

军事

台湾海峡 – 法国海军护卫舰“牧月”号21日停靠日本神奈川县横须贺市的海上自卫队横须贺基地。法国海军太平洋区司令在记者会上表示，这艘舰在靠港前通过了台湾海峡，他强调“法国是欧洲唯一主张在亚太地区主航行自由任务的国家”，称今后也将通过台湾海峡。法国在4月7日与中国发表的联合声明中说，法国重申坚持一个中国政策。

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日本共同社报道据法国海军透露，“牧月”号2月从南太平洋的法属波利尼西亚出发。途经柬埔寨等国，从越南驶向韩国的途中，于4月8、9日穿过了台湾海峡。据称当时正值中国军队实施包围台湾的军事演习，中方舰艇和飞机进行了监视。

这名法国司令就在这一时间通过台海表示：并非故意选择这一时间，派遣计划几个月前就制定了。他还称，5月最新护卫舰“洛林”号计划停靠日本，7月“阵风”战机将与航空自卫队进行交流，“今年对日法防卫合作来说是很特别的一年”。

法国在4月7日与中国发表的联合声明中说，法国重申坚持一个中国政策。中法两国同意深化战略问题交流，特别是深化中国人民解放军南部战区与法国军队太平洋海区之间的对话，加强在国际和地区安全问题上的相互理解。

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