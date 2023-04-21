【视频】第76届戛纳电影节，哪些电影最值得期待？

2023戛纳电影节

哈里森-福特在《夺宝奇兵5》的重磅回归，《小行星城》带来好莱坞璀璨的明星阵容，时隔四年华语影片再次入围竞逐金棕榈，是枝裕和、肯.洛奇、南尼莫莱蒂、锡兰、维姆文德斯5位金棕榈导演同台竞技…..，第76届戛纳电影节，一如既往群星璀璨、精彩纷呈，你最期待哪些电影？

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备受影迷期待的《夺宝奇兵5》-命运钟盘最终入围第76届戛纳非竞赛展映单元，这是今年80岁的哈里森-福特在银幕上的重磅回归，见证无数奇观的冒险家印第安纳 琼斯又回来了。这部由詹姆士 曼格执导的美国动作冒险片今年6月30日开始在美国公映前，5月18日将在戛纳电影节举行全球首映。

美国导演韦斯 安德森给本届戛纳带来浓郁的好莱坞风，他的新片《小行星城》依然是全明星阵容，除了常合作的几位影星，还有斯嘉丽·约翰逊、汤姆·汉克斯、玛格特 罗比等人的惊喜加盟，这部讲述美国西部大漠故事的影片不容错过。

麦温执导的《杜巴利伯爵夫人》作为本届戛纳的开幕片，5月16日将在戛纳首映，并于同日在法国院线上映，这部期待已久的历史电影是约翰尼·德普的法语处女作，影片讲述的是法国最著名的君主之一路易十五和他的情妇杜巴利伯爵夫人的故事，约翰尼·德普在片中饰演路易十五，导演麦温本人饰演让娜·杜·巴里。身兼制片、演员、歌手、编剧多职的法国-阿尔及利亚导演麦温，作品多次在戛纳电影节展映获奖。

共有19部影片入围主竞赛单元，竞逐去年由《悲情三角》折桂的金棕榈奖。而《悲情三角》的瑞典导演鲁本·奥斯特伦德担任今年戛纳电影节评委会主席。奥斯特伦德是两届金棕榈奖得主，2017年他的影片《方形》是他获得的首个金棕榈奖。

入围主竞赛单元的除了王兵等首次入围导演外，多位国际重量级导演再次回归，参加金棕榈奖的角逐，包括日本导演枝裕和的《怪物》，土耳其导演努里·比格·锡兰的新片《枯草》，芬兰导演阿基·考里斯马基的《枯叶》，美国导演托德·海因斯的《五月十二月》，德国导演维姆·文德斯的《完美的日子》，美国导演肯·洛奇的《老橡树》，美国导演韦斯·安德森的《小行星城》等。

接替皮埃尔·勒斯居(Pierre Lescure)担任今年戛纳电影节新任主席的德国人艾瑞斯·克诺布洛赫，和电影节艺术总监蒂埃里·福茂在13日官宣评选片单媒体会上赞扬了国际电影的创新和开放、尤其是今年几个非洲年轻电影人入选戛纳。福茂向媒体说，“在过去的二十年里，人们的目光主要集中在亚洲电影，现在则投向了非洲，今年有一定数量年轻电影人来自那里，他们是来自于北非、东非、英语非洲或撒哈拉以南非洲的年轻电影人，比如入围竞赛单元的塞内加尔导演”

此外第76届戛纳电影节官方评选，女性导演的数量创下纪录。入围主竞赛单元的影片中有六部是女性导演。她们是：茹斯汀·特里叶《坠楼死亡的剖析》，凯瑟琳·布雷亚《去年夏天》，杰茜卡·豪丝娜《零度社团》，考塞尔·本·哈尼耶《奥勒法的女儿们》，Ramata-Toulaye Sy的《贝内尔和阿尔玛》，阿莉切·罗尔瓦赫尔《奇美拉》。

点击视频收看法国电视France24的报道。

02:32 76届戛纳电影节开幕片《杜巴利伯爵夫人》，约翰尼·德普在片中主演路易十五 © 法广（france24 报道视频截图）

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