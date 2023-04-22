巴黎哥白尼街犹太教堂袭击案 凶手43年后缺席被判终身监禁

法国/恐怖主义/司法

1980年10月3日，巴黎哥白尼街犹太教堂附近发生爆炸，造成4人死亡，消防员和警察站在一辆烧毁的汽车旁。

巴黎特别重罪法庭昨天4月21日缺席判处69岁的黎巴嫩-加拿大学者无期徒刑，并对他发出了逮捕令。此人被控在43年前对巴黎一座犹太教堂发动恐怖攻击，造成四人死亡。

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1980年10月，造成 4 人死亡的巴黎哥白尼街犹太教堂炸弹袭击案的唯一被告哈桑·迪亚布 (Hassan Diab)，在43年后，于昨天4月21日周五，被缺席判处终身监禁。

经过三周的辩论和近八个小时的审议，巴黎特别重罪法庭在这场奇特的审判中，裁定被告有罪，缺席判处69岁的黎巴嫩-加拿大学者最高刑罚，并对他发出了逮捕令。

加拿大总理特鲁多回应说：“我们将仔细考虑法国政府下一步选择做什么和法国法院选择做什么”。但我们将“永远捍卫加拿大人和他们的权利”。

哈桑-迪亚布在渥太华告诉记者："我们希望理性能够占上风"，他将这种情况描述为"卡夫卡式的"。

迎接这一判决的是法庭上的一片寂静。一些民间团体聚集在那里，要求在四十年的等待之后"让正义得到伸张"。在审议结束时，受害者们互相拥抱了很久。

1980年10月3日下午6点35分左右，在离香榭丽舍大街不远的哥白尼街的犹太教堂附近，一枚放置在摩托车上的炸弹爆炸，在人们的脑海中留下了印记：那是自第二次世界大战结束以来，法国犹太人社区第一次成为谋杀袭击的目标。

检方要求判处哈桑-迪亚布无期徒刑，指出这是唯一"可以想象的"刑期。宣判之前，辩方律师要求法庭无罪释放他的客户，以"避免司法不公"。

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