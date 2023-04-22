法国权威医学机构为新冠病毒实验室泄露论背书

新冠溯源

法国医学界权威机构法兰西医学院召开学术讨论会，对新冠病毒来源问题展开探讨，专家们在不排除病毒自然来源的同时，认为病毒来自实验室泄露的可能性更大，

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据国际医学杂志报道，法兰西医学院本周二举行了有关新冠病毒来源的讨论会议，此次会议的题目就是"从新冠病毒的起源到危险的病毒学/生物学试验"。这在法国科学界是首次，标志着这一最初被认为是阴谋论的理论取得了进展。

讨论会提出了支持病毒是在实验室中产生的可能性的各种因素。

巴士德学院病毒学专家Marc Eloit的演讲发人深省，Marc Eloit教授团队2021年在老挝找到了目前为止离新冠病毒基因最接近德病毒，他称之为Banal-52，它与新冠病毒有97%的相似性。这两种病毒之间的主要区别就在于Banal-52没有可以使病毒迅速传播给人类的弗林酶切位点。

为了测试这一关键的基因组是否有可能自然产生，Marc Eloit教授通过在具有与人类相似的细胞受体的转基因小鼠中进行Banal-52病毒的几次传代，但是，他的试验似乎已经证明这个弗林酶切位点不可能自然出现。

Marc Eloit教授还解释了他和他的团队为何在2021年前往老挝追踪病毒的来源而不是去中国？他说，原因很简单，因为北京已经禁止在其境内对病毒的来源进行任何国际调查。

里尔巴斯德研究所的前所长Patrick Berche教授则更为直接。他在会上指出，所有一切都表明该病毒是从实验室里逃出来的，他说，如果病毒起源于自然界，这种流行病就会逐渐出现，在几个分散的地方爆发，而不仅仅是在武汉的P4实验室附近。他还强调说，在疫情爆发之前，武汉的P4实验室正在进行基因增功能实验，即Defuse科研项目，其中就包括如何在蝙蝠病毒中插入弗林酶切入点。

巴士德病毒学家郝伯森教授（Simon Wain-Hobson）则在会上明确呼吁禁止病毒基因增功能实验，他认为这些实验太危险了。他说"预测导致下一次大流行的毒株，从而预先研制疫苗或治疗方法的承诺纯属一派胡言“。

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