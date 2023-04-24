法国学者：马克龙有关台湾的讲话与他推动的印太战略不相符

马克龙/法国/中国/印太

法国总统马克龙在访华途中关于台湾的讲话风波余音绕梁，其影响力势必还将持续一段时间。法国智库法国国际关系研究所（ IFRI）的亚洲政策研究员朱利安（Marc Julienne）对法广表示，他认为总统的讲话非常不合时宜，而且与马克龙上台后一直推动的法国以及欧洲的亚太战略不相符，但总体而言，他认为法国在亚太地区的信誉可能会受到一些影响，需要重新在盟友中建立起信誉来。

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法广：你怎么看马克龙的讲话？

Marc Julienne：可以肯定的是，马克龙总统的发言可能是不合时宜的，或者至少是时机不对，因为他特别是在飞机上发言，但不仅仅是关于台湾问题。他还讲了很多关于战略自主的问题，而且是在中国当局刚刚宣布在台湾岛周围进行军事演习之后，这些声明在支持台湾方面相当薄弱，或者至少是对保护台湾海峡稳定的承诺，显然显得有些不合时宜。所以这也是问题所在。重要的是他没有说的，因为在他关于美国、中国和台湾的发言中，没有提醒我们法国在台湾问题上的立场。而这个法国的立场是非常古老的，可以追溯到1964年戴高乐将军时期，当时法国停止了与中华民国和台湾的关系，承认中华人民共和国。法国的立场是，法国反对任何单方面和以武力改变现状的行为。而这一直是事实。而我们感到遗憾的是，马克龙总统没有回顾这一简单的立场。然后，第二个因素无疑引起了争议，首先肯定让我们的许多伙伴感到不安。就是当他说，美国正在设定步伐，而中国正在对美国人设定的步伐作出过度反应时，意味着最终将是美国人挑起这些紧张局势，并促使中国人作出过度反应。我相信，而且我认为在这方面有非常、非常广泛的共识，这是一个分析的错误。甚至是相反的。这是对角色的颠覆，是对事实的颠覆，因为挑衅的不是美国，主要是中国，它每天都在运作，每天都在海峡组织军事演习。因此，在该地区没有美国的演习，这些是中国的演习。而这当然没有取悦我们的美国盟友，甚至我们的欧洲伙伴，可能也没有取悦我们在印度洋-太平洋地区的伙伴，特别是日本人、韩国人和菲律宾人，他们在前线，可以看到这个问题正在迅速得到处理。

马克龙关于台湾的声明与他自己从第一任期开始的政策是相反的。也就是说马克龙一直是法国印太战略的发起人。而这个印太战略，他在法国推动了它，还在欧盟内部推动，并取得了成功，因为现在欧盟有一个印太战略。而这个印太战略意味着法国是印太地区的一个大国，在该地区有利益，有国民，因此它在该地区也有某些责任。除此之外，多年来，法国在这一地区，特别是在台湾海峡有军事存在，因为法国海军的护卫舰定期穿越海峡。所以在几天前的中国军事演习期间有护卫舰通过，我们也有核攻击潜艇，一艘核攻击潜艇在2021年去了中国南海，我们定期有护卫舰穿过整个印度-太平洋地区，特别是中国南海。法国多年来的政策，包括马克龙的政策，一直在向世界、我们的美国盟友和我们在东亚的伙伴展示我们是存在的，我们是一个可靠的盟友，会承担责任。这就是为什么我认为有一种笨拙，事实上马克龙在这架飞机上，在他对《回声报》等的声明中，与他自己的政策相矛盾。然后他在荷兰与总理吕特的新闻发布会上稍微纠正了一下自己，他重申了我之前提到的语言要素，即法国的官方立场。法国反对在台湾海峡以武力挑战现状，反对以和平方式解决台北和北京之间的争端。所以他重申了这一立场，他还重申了法国在这一地区的事实。他甚至说，法国没有接受任何人的教训，因为它存在，正如Prairial号护卫舰（穿越台湾海峡）所显示的。

法广：马克龙在被认为讲错了话之后，紧随其后去中国访问的德国外交部长向中国表明了欧洲的团结立场，尤其是在台湾问题上，让德国部长去为法国做“善后”的工作，这种局面是否有点儿荒诞？

Marc Julienne：马克龙的错误在于，他去中国是为了展示欧洲的团结。而为了做到这一点，他带着乌苏拉-冯德莱恩，带着欧洲团结的展览离开中国。欧洲的不团结，欧盟中存在的断裂。所以在这一点上，我们可以说这是一个失败。他想展示团结，相反，他是这种不团结的设计师。所以现在我们必须重建这种团结。我相信，德国部长安娜贝拉-贝尔东克正确地指出，她与马克龙站在同一条线上。唯一的问题是，她比他清楚得多，特别是在台湾问题，还有乌克兰问题。她在她的中国外长秦刚面前公开提醒，她不明白为什么中国不在乌克兰问题上给乌克兰总统泽连斯基打电话。在任何情况下，我们将不得不在这个欧洲统一战线上集体重建这种团结。现在，事实上，德国部长表明了一个立场，在我看来，这个立场更加坦率，要求更高，最重要的是比法国的立场更明确。我在马克龙去中国访问前发表的文章上就说台湾问题应该也是这次访问的重要议题之一，就是说，必须向中国伙伴真诚地表达，对欧盟而言，台湾海峡的紧张局势是国际舞台上的一个利益攸关的问题，原因很简单，这是一条贸易路线，所以我们在台湾海峡都有利益所在，即使中国说这是中国内政，我们不能接受这种说法，而是要非常清楚地告诉中国，台湾海峡危机就必然会引发一场国际危机，这是一条国际航线，所以，欧洲甚至全球都会受到影响，我认为有必要重申，德国这样做是非常好的，遗憾的是法国人没有这样做，这是一个可以扩展到整个欧盟的立场，也许其他成员可以重复这一立场、至少我希望是这样。

法广：法国的影响力会不会受到这个事件的影响，至少对印太地区的盟友眼中的形象会受到损害？，

Marc Julienne：法国的地位不会降低，因为法国一直是印度洋-太平洋大国，并将继续如此。另一方面，受到影响的是法国的信誉和法国话语的信誉。而这是非常有问题的，因为正如我所说，法国声称是欧洲的一个领导大国，联合国安理会的成员，一个核大国。而且，这也是马克龙的一个倡议，一个从印太地区大国。因此，自称是国际舞台上的一个重要大国的法国，没有能力谈论印度-太平洋地区最核心、最紧迫的安全问题的事实。好吧，这是一个真正的信誉问题，它是一个与我们的欧洲伙伴、与我们在印度-太平洋地区的伙伴以及与我们的盟友，首先是美国的信誉问题。

法广：是否需要很长时间重建信誉？

Marc Julienne：这将需要几个月，可能需要一定的时间来重建并再次说服盟友。这种信誉可以很快得到重建，因为引起争议的只是马克龙的几句话。这是在一次非常、非常长的采访中的几句话，而且，在战略自主的层面上，他的表达非常有趣，非常有意义，而且，除了马克龙的这几句话的记录之外，当我们看法国在当地的立场、我们致力于印度-太平洋地区，此外，法国可能是欧洲联盟中承诺最多的国家，因为正如我所说的，我们经常在这个地区开展军事行动，我们在我们的领土上预先部署了基地，特别是在新几内亚，这是在印度-太平洋地区。因此，法国是有承诺的。埃马纽埃尔-马克龙的声明不会违背这一承诺，这是真实而具体的。

非常感谢法国国际关系研究所（ IFRI）朱利安先生接受法广专访。

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