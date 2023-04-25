在旺多姆，马克龙避免走近示威者

法国/社会

在法国中西部旺多姆视察的马克龙，远离示威者，为其卫生健康计划辩护。

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正在全法国范围内进行视察的法国总统马克龙，试图与法国人重新建立起联系。

法新社报道，周二，马克龙来到了法国中西部的卢瓦尔谢尔省(Loir-et-Cher)的旺多姆。在这里，像在马克龙之前的几站一样，示威者们敲着锅碗瓢盆前来迎接马克龙，马克龙则远离示威者，为他的卫生健康计划辩护。

法新社写道，在旺多姆，在马克龙的身边，没有热情的簇拥的人群。虽然有人们聚集在他刚刚访问过的疗养院附近，但法国总统似乎放弃了去会见在这里等待他的人们，因为人群不仅敲着锅碗瓢盆，还远远地对马克龙发出嘘声，说侮辱性的话。马克龙随后登上他的车辆在车队的保护下离开，马克龙只是在田野边登上直升飞机时，与那里的几个人打了招呼。

在旺多姆，马克龙没有宣布新的东西，总统基本上是在为其年初提出的卫生健康计划辩护，这一计划旨在阻止法国的卫生系统“无休止地爆发危机”。

法国总统马克龙在其备受争议的退休改革颁布后，于上周重返“战场”，到法国各地视察，给自己“一百天”的时间来和法国人重新建立联系并重新启动他的第二个五年总统任期。

之前，在阿尔萨斯和埃罗视察时，马克龙都引发了示威者们的激烈抗议。在旺多姆，虽然马克龙躲着示威者不见，但敲着锅碗瓢盆前来迎接他的示威者们的嘘声，尽管距离很远，马克龙应该仍然能听得到的。

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