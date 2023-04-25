76届戛纳电影节：魏书钧《河边的错误》入围“一种关注”单元

2023戛纳电影节，中国

自4月13日公布首批入围官方评选后，第76届戛纳电影节4月25日再公布补充入围影片，中国年轻导演魏书钧执导的《河边的错误》入选“一种关注”单元，这是90后的魏书钧第四次入围戛纳。与新加坡导演陈哲艺的《燃冬》一起，两部华语片入围今年戛纳电影节“一种关注”单元。

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《河边的错误》由魏书钧执导，朱一龙、曾美慧孜主演，影片改编自中国作家余华1988年的同名小说，讲述的是一个河溪环绕的小镇发生骇人听闻的杀人案，警察马哲奉命去调查，不料案件陷入困境，整个小镇都被恐慌的气氛所笼罩.....

《河边的错误》是魏书钧第四次入围戛纳电影节。1991年出生于北京的魏书钧，是一位多产的中国90后导演、编剧，四年来已执导3部长篇，他与戛纳的渊源最早开始于2018年，以短片《延边少年》首次入围第71届戛纳电影节短片竞赛单元，并获得陪审团特别奖。2020年他的首部长篇《野马分鬃》入选戛纳官方片单（因疫情原因未评奖），2021年执导的《永安镇故事集》入选戛纳“导演双周”单元。

魏书钧此次携《河边的错误》入选戛纳电影节“一种关注“单元，该单元是电影节官方竞赛单元之一，地位次于主竞赛单元。单元设一种关注大奖（Un Certain Regard Award），与金棕榈奖属于平行竞争关系。”一种关注“单元1978年在戛纳电影节启动，目的是为了鼓励不同视野与风格类型的电影参加，主要关注国际新影人作品。

截至目前，包括首部公布的入围影片：新加坡导演陈哲艺的《燃冬》在内，今年戛纳电影节“一种关注”单元已有两部华语影片入围。其他入围本届戛纳电影节的其他华语影片还有：王兵导演的两部纪录片：《青春》入围主竞赛单元，《黑衣人》入围特别展映单元；耿子涵导演的《小白船》入围导演双周单元；潘越导演的短片《夏日副本》入围导演双周短片单元；舒辉导演的短片《一个散步的夜晚》入围影评人周短片竞赛单元。

魏书钧的《河边的错误》此次将在戛纳全球首映。

第76届戛纳电影节将于今年5月16日至27日举行。

此外，电影节周一还宣布，法国导演Alex Lutz的影片《一夜》（UNE NUIT）入围 "一种关注 "，并作为该单元的闭幕影片放映。

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