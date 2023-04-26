法国绑鸭报披露中国驻法使馆涉嫌违背劳工法

中国/法国/人权

法国绑鸭报（Le Canard Enchaîné）4月26日报道说，法国社会保障和家庭津贴征收联盟 （Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales）的劳工监察员（Inspecteur du travail）和法国打击有组织犯罪办公室的警察（la lutte contre la criminalité organisée）3月28日对位于巴黎富人区巴黎第七区的一个工地进行了突击监查。

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根据绑鸭报获得监察报告，监察者发现该工程的业主（maitre d’ouvrage）是中国驻法使馆，23名工人正在翻修一栋六层楼的建筑。工人们吃住在工地，居住面积在3至6平米之间，有房间甚至缺乏窗户，床垫以及房门。 工人们都不通法语，20点之后被宵禁。他们的身份证被工头“保管”，工资是每三个月甚至每六个月发放一次。

工人们在法国拥有合法的居留证，他们中一半拥有由德国签发的在申根地区有效居留，而另外一半人拥有法国外交部签发的特殊居留证，这些证件往往签发给领事馆的行政或者技术工作人员。至于中国工人如何获得外交人员的居留证，巴黎检察院表示正就此展开调查。

劳工监察报告也确认相关调查正在进行中，并认为此事不仅涉及违背劳工法而且可能被定性为“贩卖人口”（traite d’être humains）。

事先受到通告的法国外交部并未反对此一监察行动，认为此翻修建筑并不属于外交建筑。不过，也有亲中国使馆人士向记者表示参与翻修工作的工人中有部分人是中国驻法使馆的工作人员。他们翻修的是他们自己今后的住房。而另一部分工作人员则是法国公司CZICC France 公司的员工，工程是通过正规的招标应标途径获得的。

据绑鸭报调查，CZICC France 公司是一家中国公司在法国的分公司，该母公司2020年申报的营业额为123000欧元，注册地点是在巴黎近郊Issy les Moulineaux ，同一注册地点共有144家公司。根据工商局的注册记录，公司负责人居住在中国。绑鸭报评论说，法国司法部门倘若要传唤他们谈何容易。

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