苏丹动乱 一架法国飞机载245人撤离周三抵巴黎机场

法国外交部长科隆纳前往巴黎戴高乐机场迎接从苏丹撤离后从吉布提搭机抵法的245人 2023 年4月26日

苏丹陷入动乱、情况危急：法新社记者现场观察指出，周三(26日)上午，约有 245 名法国国民和外国人紧急从苏丹撤离，乘坐一架法国当局包租的飞机降落在巴黎华西戴高乐机场。与此同时，一艘载有来自50多个国家的 1,687 名也平民被撤离苏丹的战火，也于周三抵达沙特阿拉伯。

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就在苏丹动乱，情况危急下，法国政府采取撤侨行动。法新社指出，一架来自非洲之角：吉布提的法国飞机周三清晨刚刚降落在巴黎华西戴高乐机场的停机坪上；另据费加罗报报道苏丹情势时指出，一艘载有 1,687 名平民的船只也于今天周三，抵达了沙特阿拉伯。

本周三(4 月 26 日)，一架撤侨法国飞机飞抵巴黎：法新社记者现场观察指出，周三上午，约有 245名法国国民和外国人从苏丹撤离，乘坐一架法国当局包租的飞机降落在华西戴高乐机场。

他们的飞机从吉布提起飞，大约周三早上 7 点 30 分左右降落在巴黎的停机坪上。我们从 外交部了解到，法国外交部长凯瑟琳·科隆纳 (Catherine Colonna) 前往接机，在抵达的乘客中，有 195 名法国人，还有荷兰人、意大利人、新西兰人和苏丹人。

周三前往巴黎机场迎接抵达从苏丹来的那些撤离人员时，法国外交部长向几名在场的记者说，她想对参与疏散行动的外交使团和武装部队说“欢迎，欢迎回家”并向他们“致敬”。 她还指出，由法国领导的空中撤离已经“结束”。

报道指出，一艘法国护卫舰 《洛林号(La Lorraine )》正在红海参加联合国组织的在苏丹港和沙特阿拉伯吉达港之间的撤离行动。

与此同时，一艘协助撤退的船只抵达沙特阿拉伯。法国外交部对此表示，一艘载有来自50多个国家的 1,687 名平民逃离苏丹的战火，于周三抵达沙特阿拉伯。

沙特外交部也在一份声明中说，所有撤离人员都“由沙特的一艘船只运送，沙特竭力满足一些外国人的所有基本需求”。

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