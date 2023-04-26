萨科齐可能又要被司法传唤

法国/萨科齐

法国反腐败机构Anticor4月25日报告说，反腐机构Anticor于4月7日曾对法国前总统萨科齐、前官员盖昂和广告主管德拉布罗塞提出申诉，怀疑他们在把世界杯举办权发给卡塔尔的过程中存在腐败协议。

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据本台引述世界报披露的反腐机构投诉文件，所指针对的是前国家元首、他的前得力助手盖昂Claude Guéant、广告公司大亨主管François de La Brosse以及卡塔尔前首相Hamad Ben Jassem al-Thani，罪名是权钱交易、外国公职人员腐败、犯罪团伙、非法资助选举活动和隐瞒贪腐罪行。

为了支持这一投诉，反腐机构Anticor依据Mediapart在9月发表的一篇揭露文章，其中提到François de La Brosse通过他的公司ZNZ集团在2007年总统竞选中的萨科齐自由合作，当选后在爱丽舍宫担任通信顾问。2011年，ZNZ遇到了财务困难，de La Brosse先生估计未开具账单的服务金额接近280万欧元，他先后找到前国家元首萨科齐，然后是盖昂Guéant。

据Mediapart援引一份调查文件称，ZNZ和卡塔尔公司Q.Media随后在2011年夏天签署了一份谅解备忘录，以创建一个网络电视台 "享誉卡塔尔"。据称，由阿勒萨尼先生的女婿拥有的Q.Media公司向ZNZ支付了60万欧元。在反腐机构的投诉中，反腐机构Anticor还提到了其他发票和Q.Media收购这家法国公司的股份。

据反腐机构Anticor的律师Jean-Baptiste Soufron对RFI的记者Frédérique Genot的话筒接受采访说："对Anticor来说，介入此案很重要，首先，因为它已经在司法的调查雷达之下很长时间了，所以有必要介入以确保此案的启动和正常处理。不管结果如何，但应该它被处理。最重要的是，Anticor已经在2022年世界杯授予卡塔尔的争议中提出了申诉，特别是对萨科齐、盖昂和卡塔尔政要，他们在爱丽舍宫共进午餐的过程说辞中出现了相当大的矛盾、 而这两个问题之间的联系现在看来是可能的，这意味着我们需要知道，最终，与卡塔尔的接触是否最初是在2007年总统竞选期间建立的，然后也变成了对卡塔尔获得足球世界杯举办权的好处。

该律师称，这也是我们今天想知道的一点。

在这个自2019年以来立案的案件中，调查人员正试图确定对这个海湾国家的世界杯举办权指定是否引起了2010年11月23日在爱丽舍宫举行的午餐会上达成的 "取舍交易"，当时桌边有萨科齐、时任欧足联主席的普拉蒂尼、2013年成为埃米尔的卡塔尔王储塔明-本-哈马德-萨尼以及前首相萨尼。

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