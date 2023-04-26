『视频』巴黎市中心发现公元二世纪大型古墓

法国/考古

2023年初春，法国考古人员在巴黎市中心意外发现一座历史上溯到公元二世纪的古墓，从中清理出近50个现代巴黎人的祖先的墓穴。考古人员希望这项新发现能够有助于更好了解最早在这里定居的“巴黎西”人的社会生活尤其是墓葬方式。

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2023年初春，法国首都市中心快线地铁Port Royal站附近街区围起工地护栏。但护栏背后正在进行的不是地铁扩建工程，而是考古挖掘工程。不久前，地铁扩建工程的先期考察工作在这里意外发现了一个历史上溯到公元2世纪的大型古墓。自3月初起，考古人员就在这个大约200平方公里的区域，小心挖掘、清理、记录、拍摄。

其实，这座被命名为圣-雅克的古墓并非真正首次被发现。19世纪已经有考古人员对该墓地的一小部分区域展开挖掘。但是，考古人员并不掌握这座古墓的具体边界，只大概知道所处方位。考古人员当时已经发现，公元一世纪到三世纪间，此处安葬活动频繁，但四世纪开始逐渐被遗忘。考古人员当时也估计到墓地面积可能方圆近四公顷。

这次发掘出的50个墓穴均为土葬墓穴，而当时，土葬和火葬两种方式共存。当年的棺木已经随岁月不复存在，但近一半的墓穴中有陪葬的陶瓷物件。考古人员希望这些新发现可以帮助他们更好了解当时“巴黎西”人的社会生活和墓葬习俗。

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