法国2022年接待500,000外国移民创新高 政要吁决策公投

法国右派共和国党主席艾瑞克·西奥蒂 (Éric Ciotti) 接受欧洲一号电台采访时估计指出，法国接待移民人数创下了历史新高。根据官方数据，去年2022年，法国批准接纳了 “500,000 名合法身份的外国人。” 他并建议应该就法国的移民问题举行一项全民公投。

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也是法国右派政党共和国党LR 主席的国会议员艾瑞克·西奥蒂 (Éric Ciotti)26日接受欧洲一号电台采访时指出，去年法国的移民人数达到了历史最高水平。

西奥蒂议员说：“我们正遭到一大波移民浪潮的席卷。” 共和国党(LR)主席的国会议员西奥蒂周三在接受法国电台欧洲一台( Europe 1 )的访谈时，敲响了这个警钟。他并且提议：组织一次关于移民主题公投以“改变框架”。

这名法国南部滨海阿尔卑斯山省的国会议员指出：“法国历史上，从未有像2022年这样接纳这么多的外国人，根据极为跃进的数据指出，去年2022年，法国接纳了 “500,000 名合法身份的外国人。”

西奥蒂国会议员更进一步说明，根据统计，法国当局 2022 年签发批准了 320,330 件居留许可申请案，以及 156,103 份庇护申请案，他指出，“也就是说去年2022年有 476,433 名外国人合法进入我国的领土。”

西奥蒂说，这些外国移民当中，尤其”来法国求学”是获得第一次居留许可的证主要理由。 根据他计算，到 2022 年，外国学生将获得 108,340 份居留许可，就占到法国合法移民的五分之一以上。 这也是近年来导致外国人居留证增多的最大类别。因为 2007 年只有 46,663 名外国学生获得了法国居留证。

费加罗报报道分析后也指出，西奥蒂议员的说法是非常正确的。 如果说法国 2022 年的第一次申请庇护者的数量仅接近 2019 年的记录，但是，另一方面，第一次获得居留许可证者的数量确实创下了历史新高。 总的来说，两者的结合标志着一个历史性的高峰。

该报并表示，但根据他们发布的统计图表显示，2022年的这一移民人数记录并非例外：实际上，除了以新冠病毒为标志的近 2020 年和 2021 年以外，该报每年也都会观察到这一移民增加势头的记录。

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