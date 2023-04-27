马克龙百日新政又一推：许诺改善残疾人境遇

法国/残疾人权益

法国总统马克龙许诺将为法国残疾人加大改善服务境遇措施。法国被欧洲联盟批评在改善残疾人生活状态方面欠缺很多。法国残疾人协会批评政府说的多做的少，不少残疾人维权服务机构抵制昨天的第六届全国残疾人大会。

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法国总统马克龙新宣布了一系列改善残疾人生活的措施，包括一个15亿欧元的财政补贴援助方案，许诺公共场所应该对残疾人畅通更加无障碍。

马克龙昨天在第六届全国残疾人大会（CNH）上说，在残疾问题上，"我们没有实现刻在共和国基座上的平等理念"，他承认法国受到欧盟严厉批评。

法新社说，4月中旬，欧盟委员会的一个机构，即欧洲社会权利委员会（ECSR）批评法国没有有效地解决与残疾儿童和青少年入学有关的问题以及残疾人获得医疗服务的困难。

马克龙说，为了解决这些个问题，国家将投入15亿欧元，并承诺从夏天开始实施一项 "真正的方案"。法国总统还宣布，这一承诺将被定期监测检查，并在2024年就进行首次评估。

马克龙对学校、大学、就业、残疾津贴、手部运动、爱情生活方方面面都许诺将采取措施改善，包括让1200万受残疾影响的法国人和800万护理人员生活的所有领域受惠。

然而，不少协会对总统的许诺持保留态度，其中一些协会决定抵制年会，他们谴责会议缺乏雄心。据集合了52个协会的残疾人联合会主席阿尔诺-德-布罗卡（Arnaud de Broca）也批评说："马克龙是有很多意向性的声明，但其实没有多少新的措施"，他特别对政府没有对行动迟缓的残疾人保障机构实施制裁表示遗憾。

该报道称，残疾人将无法享受明年夏天在巴黎举行的奥运会，因为他们无法找到合适的酒店或乘坐公共交通工具。根据协会之一APF的说法，在巴黎309个地铁站中，只有3%的地铁站对残疾人无障碍，但该协会还是参与了圆桌讨论。

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