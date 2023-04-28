法国与中国谈判增加商业航班

法国/中国/航空

法国与中国正在谈判，以加强新冠病毒疫情之后的空中联系，法国的旅游部门正在寻求重新获得数量可观的中国游客，但这个问题因乌克兰战争而变得复杂。

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据法国ADP集团的财务总监菲利普-帕斯卡尔（Philippe Pascal）稍早在巴黎机场运营商的业绩发布会上解释说，"法国和中国政府正在就一项双边协议进行积极的讨论。我们必须等待这些谈判的结论。"

据称此一谈判事关重大，因为在法航和其他法国公司之间存在利益分歧的背景下，世界主要旅游目的地法国和世界第二大经济体中国之间的航空联系步伐正在加快。据帕斯卡尔先生说，在新冠病毒疫情大流行之前，两国之间每周有110多个航班，法航和四家中国公司共享这一市场。

据一位接近此谈判的消息人士称，在新冠病毒卫生危机导致中国边境从2020年初到2022年底关闭之前，一项始于1966年并在2017年最后一次修订的双边协，曾允许这些公司每周最多运营128次轮换，而法航则可运营32次。

据这一消息来源称，而且该协议规定，如果飞越俄罗斯受到影响，可以暂停。 然而，俄罗斯和欧洲在2022年2月俄军入侵乌克兰后，对等地禁止了他们的领空。但只有中国飞机不受此约束。

据法国民航局（DGAC）说，"由于燃油成本和机组人员轮换问题，绕过俄罗斯是服务于亚洲的欧洲航空公司的一个主要问题。"

据一位外交人士称，"不存在重新谈判1966年双边协议的问题，而只是与中方讨论在新冠病毒之后恢复航运全面实施"。该官员说，"这与马克龙与习近平所表达的愿望相吻合，即恢复空中联系，以期重新启动我们两国之间的交流。"4月初，马克龙的中国之行结束时的最后宣言确实提到了这个问题。

1966年的中法航空协议是西方国家中最古老的协议，其主要原则是两国之间的公平和平等机会，该协议主导与中国的谈判。

不过，据法航发言人回顾说，法航年初宣布，在获得必要的交通权的情况下，将增加对中国的运力，目的是在中国政府允许的情况下恢复每日航班。他说："这种运力的增加已经开始：5月份，我们可恢复到每周三个飞往北京和三个航班飞往上海航班，而在年初，我们每周只有一个航班飞往北京。从6月10日起，希望是每周50次轮换。"DGAC解释说，估计大约40次将被允许运营。其中，可能24次由中国公司运营，可能14次由法航运营。

几家有影响力的法国公司在马克龙出访中国之前曾就这一问题向他提出质疑，法新社获得了这封信件的副本，并由《回声报》首先披露。ADP集团、Galeries Lafayette、雅高酒店集团和Club Med都呼吁放宽对中国航空公司的限制。这些大公司抱怨，"这些限制措施放缓了空钟交通的恢复，使法国迟迟不能像我们的欧洲和国际主要竞争对手那样，以同样的力度充分利用中国的重新开放。"

法新社引述Atout France的数据，在2019年，中国旅游有220万游客来法，为法国经济注入了35亿欧元的收入。

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