法国女演员阿娜伊斯·德穆斯蒂埃担任戛纳”金摄影机奖”评委团主席

法国，2023戛纳电影节

第76届戛纳电影节4月28日公布“金摄影机“奖评委团名单，法国女演员阿娜伊斯·德穆斯蒂埃（Anaïs Demoustier）担任主席，她将带领一个6人评委团，由来自法国媒体、电影产业、电影人协会的专业代表及一位特邀艺术家组成。

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金摄影机奖是戛纳电影节一项专门扶持未来新人的奖项，1978年始创，奖项授予首次参加电影节官方评选竞赛、非竞赛单元，包含“一种关注”、“导演双周”或“影评人周”在内所有单元的最佳电影处女作。该奖旨在鼓励年轻的电影制作人，通过为他们提供独特的视角和国际视野，为其职业生涯发展助力。

在往届评选中，多个著名导演最初都曾获得过金摄影机奖，包括美国导演吉姆-贾木许、伊朗被关押7个月的著名导演及制片人贾法尔-帕纳希，以及担任今年戛纳电影节短片评委会主席的匈牙利导演伊尔迪科-恩耶迪，此外，今年入围官方评选的史蒂夫-麦奎因和陈哲艺也都获得过该奖。新加坡导演陈哲艺的长片处女作《爸妈不在家》2013年获得戛纳电影节金摄影机奖。

新加坡导演陈哲艺的长片处女作《爸妈不在家》2013年获得戛纳电影节金摄影机奖 DR

据电影节表示，初始的情感、灵感源泉的青春、产生信念力量的新鲜感：这些都是戛纳电影节通过颁发金摄影机奖、以及选择女演员阿娜伊斯·德穆斯蒂埃担任评审团主席来致敬的能量。

去年戛纳电影节，由西班牙女演员罗西-德-帕尔马（Rossy de Palma）带领的评审团将金摄影机奖授予了美国导演莱利-基奥（Riley Keough）和吉娜-加梅尔（Gina Gammel）共同执导的《战争小马》。日本导演早川千绘因其影片《第75号计划》获得特别奖。这两部影片去年都入围了 "一种关注 "的官方评选。

阿娜伊斯·德穆斯蒂埃是法国新生代女演员，1987年出生于法国里尔，2020年她以《爱丽丝和市长》一片获得凯撒奖最佳女主角奖，她的电影作品丰富多样。自2003年以来与多位导演合作，如参演迈克尔-哈内克的《恶狼年代》影片，该片入围2003年戛纳非竞赛单元，此后参演的多部作品如《法外见真情》、《外交达人出任务》《鸟人》等入选戛纳电影节 "一种关注 "单元，2015年她出演的《玛格丽特和于连》一片首次在竞赛单元中亮相。2022年，她还主演了两部完全不同的电影《十一月》和《吸烟致咳》，其中《十一月》入选戛纳电影节非竞赛单元。

第76届戛纳电影节金摄影机奖的颁奖将在5月27日电影节闭幕式上举行。

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