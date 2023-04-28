法国4月份通货膨胀年率再次上升至 5.9%

根据法国经济统计局 (INSEE) 周五(28日)公布他们对本月价格变化的初步估计，法国今年4 月份通货膨胀率在一年内再次上升至 5.9%。根据专家指出，这种通胀趋势可能会持续一段时间。

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法国经统局的数据指出，今年4 月份通货膨胀率在一年内再次上升至 5.9%。经统局统计人员这，这是经统局28日公布其对本月价格变化的所做的初步估计。

法国人的投资组合很快就能喘口气了吗？ 家庭的购买力一直被法国政府列为优先考虑事项，几个月来家庭购买力一直受到通货膨胀的侵蚀。 而且，根据专家指出，这种通胀趋势可能会持续一段时间。 本周五，经统局公布了其对 4 月份消费者价格指数演变的首次估计：根据国家统计人员的数据，本月通货膨胀率超过一年达到 5 .9%X

根据法国经统局，国家统计人员，的数据，本月通货膨胀率超过一年达到 5 .9%X。。那么，法国人的投资组合很快就能喘口气了吗？ 家庭的购买力一直被法国政府列为优先考虑事项，几个月来家庭购买力一直受到通货膨胀的侵蚀。 XXX 而且，根据专家指出，这种通胀趋势可能会持续一段时间。 XXX 本周五，经统局INSEE 公布了其对 4 月份消费者价格指数演变的首次估计：根据国家统计人员的数据，本月通货膨胀率超过一年达到 5 .9%。

具体而言，通货膨胀的演变因相关产品以及服务的类别而异。 因此，能源产品（例如天然气、电力、石油）的价格在 2022 年 4 月至 2023 年 4 月期间增加了 7%，而 3 月份的一年中通货膨胀率为增加了 4.9%。通货膨胀的加速在烟草方面不太明显（在涨价7.8% 后，如今同比增长 9.4%）和服务业（在上涨2.9% 后，同比增长 3.2%）。

法国国家统计局和经济研究所进一步详细指出，另一方面，食品价格一年内的上涨速度不如 3 月份，因为食品价格在3月份上涨 16% 后，4月份年涨率为 14.9%。食品价格的通货膨胀已成为 2023年通货膨胀的主要驱动力，取代了能源产品。

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