蔡英文会见访台的法国参议院副议长李察一行

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资料图片）法国参议员阿兰·理查德于 2021 年 10 月 8 日在台北市举行的新闻发布会上发表讲话。

台湾总统蔡英文周五（4月28号）会见法国参议院副议长暨友台小组主席李察一行，蔡英文表示，在李察的推动之下，台法国会交流已经建制化，李察表示，法国国会议员高度关注台湾的安全，也会鼓励法国政府多加关注台海的安全。

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法国参议院副议长阿兰·李察24日开始率团访台。这是李察参议员第四次访问台湾，这次率领的也是法国参议院继2021年以后第2次筹组正式访问台湾代表团。

中央社报道，最近两周内，法国国会两院的友台小组主席前后访问台湾，创下了台法交流的新纪录。蔡英文总统特别感谢李察对于深化台法关系的贡献。李察称此行参访也是为了传达一项讯息，就是表彰对台湾的友谊，以及对台湾政府的致敬与尊敬，当然要致敬的还有台湾社会在各项领域的进展，尤其是在自由、民主的表现。

李察还指出，民主国家之间彼此休戚与共，所以多年来各项合作进展的非常紧密，法国人民对于台湾的关注也越来越高。李察说这次要表达的一个重点是法国国会的工作，法国国会议员高度关注台湾的安全，也会鼓励法国政府多加关注台海的安全。他说，前不久有一艘法国的军舰经过台海地区，就是最佳的证明。他希望双方之间的互信以及友好关系都能够持续加强。

本月初法国总统马克龙有关在台湾问题上的言论引发舆论高度关注，在结束为期三天的访华之行后，马克龙在接受《政客》（Politico）和法国《回声报》的采访时表示，台湾问题的“升级”（中国长期以来都宣称对这个自治岛屿拥有主权）不符合欧洲利益，此番言论引来一些西方盟友和评论人士的尖锐批评。马克龙说：“更糟糕的是，认为欧洲人在这个问题上应该是追随者，以适应美国的节奏和中国的过度反应，”马克龙表示，欧洲国家绝不能成为附庸，被拖入美中之间日益加剧的对抗之中。几天之后，马克龙在荷兰访问时澄清说，法国对台湾的立场没有改变，他指出，“法国在台湾问题上的立场同欧洲一致，“我们支持维持现状。这一政策是连贯的，从未改变。”

消息称，最近法国和台湾之间国会和议会代表团频繁互访完全是时间上的巧合。

李察曾在1997至2002年担任过希拉克政府的国防部长。2021年，李察曾使用了“国家”（pays）一词来称台湾，引起中国外交部发言人的抗议，李察对此回应说，在法语语言中Pays 一词从来不是一个国际法概念，只不过是一个地理概念，他说，对于懂法语的人来说，这是显而易见的。而且，他只是在称赞驻法国台北代表处时使用了这个词，没有任何政治用意。“所谓争议，仅此而已”。

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