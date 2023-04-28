法国杯决赛

马克龙看足球 工会想让球迷“亮红牌”以示抗议

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Emmanuel Macron avec l'entraineur du FC Nantes Antoine Kombouaré, lors de la finale de la Coupe de France 2022 au Stade de France.
Emmanuel Macron avec l'entraineur du FC Nantes Antoine Kombouaré, lors de la finale de la Coupe de France 2022 au Stade de France. © MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE
作者： 法广
4 分钟

法国 – 第106届法国杯决赛将于2023年4月29日星期六在法兰西体育场举行，南特对图卢兹球队。法国总统马克龙安按计划会现场观看。工会人士利用这次机会准备闹场。他们希望给球迷发送红牌和口哨，但巴黎警方已经颁布禁令。

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法兰西体育场隶属的塞纳-圣但尼省(Seine-Saint-Denis)联合工会在要临近的地铁出口和法兰西岛大区快铁B线和D线出口发放3万个红牌，寓意是向总统亮出“红牌”，反对延长退休年龄。据法新社的报道，工会人士发放的1万个哨子要集中在足球踢到49分中的时候齐吹口哨。49分钟的寓意是反对不经议会投票，动用宪法49.3条款通过退休法案。

另据《巴黎人报》28日报道，巴黎警署禁止法国总工会（CGT）预告的抗议活动，不允许观看者进场吹哨。理由是一切集会活动都要提前三天向警署预先申请。

仍据工会发出的消息，他们还号召球迷们举出“不要64岁退休”的牌子。接近总统府的人士告诉法新社记者，法国杯决赛是体育盛事，法国总统一直前往现场，这次也不会例外。

以往，马克龙会在比赛开始之前下场对双方球员、教练、裁判组致意。今年在抗议声浪的背景下，会不会保留这个“节目”，总统府含糊其辞，没有确认一定会被取消。

那么总统会不会在比赛结束之后给冠军队颁发奖杯呢？目前也不得而知。

法国媒体报道说，为了29日的足球决赛秩序，动员了3000多名警力，比2022年5月的欧冠决赛的警力多了1000多人。

 

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