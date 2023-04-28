马克龙看足球 工会想让球迷“亮红牌”以示抗议

法国杯决赛

法国 – 第106届法国杯决赛将于2023年4月29日星期六在法兰西体育场举行，南特对图卢兹球队。法国总统马克龙安按计划会现场观看。工会人士利用这次机会准备闹场。他们希望给球迷发送红牌和口哨，但巴黎警方已经颁布禁令。

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法兰西体育场隶属的塞纳-圣但尼省(Seine-Saint-Denis)联合工会在要临近的地铁出口和法兰西岛大区快铁B线和D线出口发放3万个红牌，寓意是向总统亮出“红牌”，反对延长退休年龄。据法新社的报道，工会人士发放的1万个哨子要集中在足球踢到49分中的时候齐吹口哨。49分钟的寓意是反对不经议会投票，动用宪法49.3条款通过退休法案。

另据《巴黎人报》28日报道，巴黎警署禁止法国总工会（CGT）预告的抗议活动，不允许观看者进场吹哨。理由是一切集会活动都要提前三天向警署预先申请。

仍据工会发出的消息，他们还号召球迷们举出“不要64岁退休”的牌子。接近总统府的人士告诉法新社记者，法国杯决赛是体育盛事，法国总统一直前往现场，这次也不会例外。

以往，马克龙会在比赛开始之前下场对双方球员、教练、裁判组致意。今年在抗议声浪的背景下，会不会保留这个“节目”，总统府含糊其辞，没有确认一定会被取消。

那么总统会不会在比赛结束之后给冠军队颁发奖杯呢？目前也不得而知。

法国媒体报道说，为了29日的足球决赛秩序，动员了3000多名警力，比2022年5月的欧冠决赛的警力多了1000多人。

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