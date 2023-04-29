巴黎宝格丽珠宝店遭抢 作案嫌犯逃之夭夭

珠宝店遭抢

法国 – 巴黎豪华店聚集的旺多姆广场宝格丽再次成为持枪抢劫的目标。巴黎警方证实，29日巴黎时间13点45分，载有三人和两辆摩托车抢劫珠宝店，估计失窃物品的价值为好几百万欧元。

广告 继续浏览后续

在社交网络上发布的抢劫视频中，我们看到珠宝店门前的人行道上停着两辆黑色摩托。 一名身着黑衣、戴着头盔的武装男子在看守；另外两人持长枪闯入珠宝店。网上视频显示，得手之后，他们成功逃离，扬长而去。

打击有组织犯罪的巴黎法警击匪队（Brigade de répression du banditisme：BRB)对此案展开调查。

2021年宝格丽也曾是抢劫目标。2021年9月7日，，3名武装抢匪闯入芳登广场上的宝格丽（Bulgari）珠宝店，抢走价值1000万欧元的珠宝。

近中午时，3名穿着西装的持枪抢匪进入位于巴黎市中心芳登广场上、最近刚整修完毕的宝格丽珠宝店，抢走昂贵珠宝后逃逸。

3名抢匪搭乘汽车逃逸，另有4名同伙骑乘滑板车逃走。3名抢匪因故弃车步行逃离，其中2人被随后赶到的警察逮捕。

抢匪在逃跑中抛弃部分赃物，其中一人腿部中弹被捕，另一人在距案发现场不远处的停车场被逮。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅