惠誉下调法国评级 当局称继续机制改革

法国/经济/退休制度改革/惠誉/评级

美国评级机构惠誉昨天稍晚将法国的评级下调一档由“AA”至 "AA-"，理由是最近的社会紧张局势将拖累削减赤字和债务的能力，以及可能的低于预期的增长前景。原本预计在上周五更新评级的穆迪没有采取任何评级行动，而标普全球目前对法国的评级为 "AA"，前景为负面，将于6月2日公布评全面调查结果。

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法新社引述惠誉评级机构在一份声明中写道："政治僵局和有时是暴力的社会动荡对马克龙的改革议程构成了风险，并可能为更多的扩张性财政政策或逆转之前的改革创造压力。

法新社评论称，这是一个不折不扣的警告：惠誉机构周五下调了法国的评级，理由是养老金改革的社会关系高度紧张。

六周前，法国政府明确通过了其养老金改革项目，规定将法定年龄从62岁推迟到64岁，这要归功于政府动用《宪法》第49-3条的支持，该条允许政府不经议会表决通过一项文本。但这一决定导致了抗议的明显强硬，全国各地出现了持续的暴力示威，让人想起2018年的 "黄马甲 "事件。

据惠誉警示，目前的僵局还可能 "为更多的扩张性财政政策或逆转之前的改革创造压力"，这次惠誉给予法国 "AA-"评级以警告不明的前景。

惠誉是三个主要国际评级机构中第一个自通过养老金改革以来下调法国评级的机构。

原本预计在上周五更新评级的穆迪没有采取任何评级行动，而标普全球目前对法国的评级为 "AA"，前景为负面，将于6月2日公布其调查结果。

不过，法国官方对惠誉评级采取息事宁人态度。法国经济和财政部长Bruno Le Maire周五在一份声明中对惠誉的 "悲观评估 "表示遗憾，认为该评级机构 "对改革的后果评估不足"，也包括养老金方面评级并不全面。

根据政府最近几天公布的稳定方案，法国公共赤字在2022年达到4.7%后，今年应略微上升至4.9%，然后从2024年开始逐步下降。但惠誉预计今年的赤字率为5%，明年为4.7%。

根据法国政府的说法，减债的速度应该加快，2027年债务占GDP的108.3%，即比之前设想的少4个百分点，但离欧洲的目标仍然很远。

据法国财政部长布鲁诺-勒梅尔周六在斯德哥尔摩参加欧盟财政部长会议时告诉法新社，在惠誉下调法国财政评级的第二天，巴黎将继续 "推动结构性改革"。他指出，"我认为，事实证明惠誉机构的评估是无效的。我们有能力通过国家的结构性改革。"勒梅尔称，"而且我们将继续通过国家的结构性改革。

勒梅尔称，"我们面前有一整套改革方案，将加速法国经济模式的转型，"Bruno Le Maire周六说。在这方面，他提到了 "将在几天后提出的绿色产业法案，该法案将使法国重新实现工业化，开辟新的工业用地并创造新的就业机会"。

法国部长在斯德哥尔摩说："不要怀疑我们恢复国家公共财政的决心，法国会加快国家的债务削减，减少赤字，并加快削减公共开支，"他在那里参加欧盟财政部长会议。

没有消息显示法国抗议退休制度改革的示威会很快减弱势头。评论指法国不排除进入经济与社会长时间的动荡。

消息没有提及惠誉等评级下降会给法国带来何种危险，包括法国国际举债的利率压力变化。

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