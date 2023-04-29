法国今晚最热点：法兰西体育场 最聚焦：马克龙

法国/马克龙

法国巴黎法兰西体育场今天晚上举行法国杯足球决赛。按传统，法国总统到场观赛并赛后颁奖。现总统马克龙因退休改革计划遭到持续强力抗议，所到之处是嘘声与敲锅底激烈抗议。反对力量酝酿分发数万哨子与红牌，鼓动抗议马克龙。鉴于安全，巴黎警署颁发禁止法兰西体育场周边工会组织集会禁令。但工会等组织指控违宪，上告到行政法院。行政法院判定，工会只是发放抗议马克龙传单，没有危险，随即取消警署禁令。

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据巴黎行政法院周六在裁定中说，面对那些只宣布 "由有限的人分发反对退休改革的传单 "的示威者，警察局长没有提供 "关于扰乱公共秩序的风险或维持秩序的具体困难的足够要素"。因此，将此案告上法庭的工会和人权联盟有权争辩说，警察局长严重地、明显地非法侵犯了示威自由。行政法院还说，由此中止了警察局长洛朗-努涅斯的法兰西体育场周边禁止集会命令。

据此，在一份声明中，投诉人评论说，比赛已经见分晓："联合工会1，马克龙0"。他们赞扬在比赛开球前几小时作出的这项决定是 "尊重自由的胜利"。

工会方面称，"因此，工会将能够在言论自由的框架内行事，并在法兰西体育场与公众见面，分发他们的抗议材料。"

法国几个工会原计划周六在为体育场服务的地铁和RER站的出口处分发约3万张红牌和1万个哨子，让观众表达对总统马克龙的不满。

巴黎行政法庭认为，根据法国足协的规定，在体育场内当然是禁止吹口哨的，判决允许球赛组织者有权"在入口处进行相关控制"。

但没有消息报告各方如何控制进场的哨子与红牌抗议。

抗议组织者号召人们在比赛进行到第49分钟时哨声齐鸣红牌齐举，以抗议马克龙通过宪法允许的第49.3条款，通过退休改革计划。

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