法国总统马克龙冒着嘘声与敲锅声抗议 执着盼望平息对退休改革的愤怒

法国/马克龙

法国总统马克龙连日来在一系列到各地体察中都面对愤怒的选民，遭到嘘声与敲锅声抗议，从而将自己投入到他所谓的“聆听与解释”行动中，尽管他试图重新控制局势，这却也可能暴露出他落入与民众有多么疏远的困境。今天晚上，法国杯足球决赛将是对他的新考验，因为抗议情绪高昂的多家组织都违禁号召看客到球场带着哨子与裁判才有的放大的红牌，向总统抗议。

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据路透社说，在对退休年龄提高两年的决定进行数周的抗议后，马克龙的支持率已跌至接近历史最低水平，有可能使他的改革议程陷入瘫痪，并使他成为一只跛脚鸭。

无法在 2027 年连任的马克龙需要给政治温度降温，以便在未来几个月与工会就薪酬和工作条件达成谈判协议，同时也要防止极右翼领导人玛丽莲勒庞利用不满情绪在未来选举中捞好处。

这位法国领导人已经开始在全国范围内展开公关攻势，每周在法国不同城镇和村庄进行巡视访问，这显示在大部分养老金辩论中他远离公众视线之后的沟通策略转变。

但是，无论是迷人的阿尔萨斯村庄、偏远的地中海小镇还是卢瓦尔河谷的医疗中心，人们的反应却都是一样的：愤怒、指责、嘘声和敲锅声。

周四在勃艮第的一个食品市场上，一名男子对马克龙进行了长篇大论讨伐，他谴责政府债务水平高、缺乏对医院的投资以及惩罚性的地方税收。

这名男子告诉马克龙，“你每天都在说很多废话。” 马克龙勉强挤出笑容，只是说这人应该弄清楚所谴责的数字。

马克龙认为，在数周针对政府养老金法案和马克龙本人的愤怒至今，让人们宣泄愤怒情绪至关重要。

一位爱丽舍内部人士告诉路透社，是马克龙自己想出的这个策略，认为现在让被压抑的挫败感发泄出来比让它恶化要好。

马克龙上周在​​阿尔萨斯对记者说：“我在接下来的几天、几周和几个月里所做的事情，就是要让这种愤怒以一种完全合法的方式发泄出来。”

此举与马克龙在 2019 年决定在黄背心叛乱之后发起他所谓的“全国大辩论”相呼应，黄背心运动只是一场由高油价引发的，最后演变成广泛反政府运动。在这种情况下，全国各地数周的市政厅会议将帮助马克龙通过更多地倾听人们的意见行动，来实现局面回归。

民意调查机构 Ifop 在马克龙连任一年后以及他签署了养老金改革成为法律几天后进行的一项民意调查显示，他的支持率接近黄背心危机期间的低点。其中，4 月份对总统“非常不满意”的选民比例达到 47%，一个月内增加了 7 个百分点，创下该民意细节分析的历史新高。

按Ifop 的弗雷德里克·达比 (Frederic Dabi) 分析说：“我们可以观察到几乎有二分之一的法国人发自内心地拒绝退休改革。”

而且，马克龙在过去六年中通过一系列被指责是失礼和尖刻言论激化了愤怒，这些言论在公众中留下了持久的总统是傲慢的印象。

但对于许多政府官员来说，鉴于马克龙在经济方面的积极记录，失业率降至 15 年来的最低水平，通货膨胀率在欧洲处于最低水平，并且经济迄今摆脱衰退，这种仇恨似乎是不合理的。

路透社分析认为，但由于议会里反对党的强硬，东山再起变得更加困难。

在养老金改革抗议之前，政府在马克龙中间派联盟之外的左翼和右翼立法者的帮助下，设法通过了有关核能和可再生能源等问题的立法。但现在与其他各方达成协议更加困难。极左的 NUPES 联盟采取了妖魔化马克龙的策略。与此同时，与极右翼达成协议将正中玛丽莲勒庞的算计，极右政党希望实现“正常化”，以提升她的执政可能性与资格。

虽然保守的共和派 (LR) 是经济和法律与秩序改革的天然盟友，但因退休争议而严重分裂，无法再让马克龙依赖。这一点在本周再次显现，当时他的总理伊丽莎白博恩被迫放弃讨论移民法案。她不得不承认她未能与共和党就立法达成协议，该立法旨在通过加快驱逐非法移民同时使经济移民更容易获得居留许可来取悦左翼和右翼选民在努力寻找工人的部门。

马克龙政府本周公布了今年要实现的目标的“路线图”。它的下一个重大改革是一项计划，让那些接受最低福利的人每周工作或接受 15-20 小时的培训。但是该计划也引发争议。

马克龙推出的任何一项改革计划，都陷入多种阻力。尽管如此，马克龙仍然要尝试前进，就像他的政党所说的前进或复兴的字样，而且在食品价格问题上，马克龙似乎决心更大要继续前进。

据有评论称，先看看今天晚上马克龙如何受到法国杯决赛上的民众哨声与红牌抗议声的伺候和他的应对。

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