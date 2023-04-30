法兰西体育场“无战事”：图卢兹历史性赢球与马克龙低调过关

法国/马克龙/法国杯/图卢兹队

4月29日星期六，图卢兹在法国杯决赛中以5-1击败南特俱乐部。佛得角的洛根-科斯塔在比赛的前10分钟内打进两球，为球队的成功发挥了作用。为该场比赛，巴黎警方出动可观警力预警，防止抗议退休改革计划的示威者让总统马克龙过分“难堪”。但整场比赛就是体育盛会，没有政治狂澜。

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据本台消息说，4月29日星期六举行的第106届法国杯决赛中，法兰西体育场上演的南特队和图卢兹队之间是一场紧张的对决。这显然是一场紧张的比赛，南特队是在他们历史上的第10场决赛中比赛，如果他们获胜，第五个冠军就指日可待了，而且还有新的双冠王。而图卢兹则希望继1957年之后在他们的荣誉名单上增加第二个冠军，并结束66年的冠军荒。

面对南特队，图卢兹队从比赛一开始就极为现实地给南特队造成了三个进球。随后的第四个进球，致使南特队陷入全面瘫痪。尽管下半场南特队以点球挣回了没有遭剃光头的面子，但还是以1比5惨输。

从上半场的四个进球，一个自1955年以来在法国杯决赛中从未见过的比分，图卢兹人就心中肯定已经双手捧起了奖杯。这是他们赢得的历史上第二个法国杯，而且是在1957年的第一个冠军之后。

根据媒体采访到图卢兹队1957年夺冠时的球门，今年不到90岁的他，已然是唯一还活着的球队队员，图卢兹队现在的队员对他表达无限的敬意。

图卢兹队的胜利，被评说是漂亮的决赛，完美的体育盛事。也因为昨天晚上法兰西球场近7万球迷，罕见拒绝在球场掀起抗议马克龙与抗议退休计划改革的“海啸”。此前，法国各工会与民间组织在球场发放数万只哨子与红牌，鼓动人们在比赛到49分3至30秒时吹哨，据红牌，抗议马克龙与政府动用宪法第49.3条款通过的退休改革计划。届时，场内有零星哨声，有寥寥几数红牌，没有抗议声浪大作。

法国总统马克龙按传统到场观赛，颁奖。但特地为他更改了礼宾司仪程序。马克龙会见球员搬到了走廊内，颁奖杯挪到了看台上，都没有走下绿茵地，也没有大屏幕视像。媒体评论是马克龙避免刺激抗议者发出嘘声与哨声。法国官方称，总统想尽力保持低调与谦卑。

另外，法国巴黎行政法院判定警察总监禁止工会散发抗议传单违法，但允许球赛组织者禁止含有政治宗教等色彩宣传品入场，哨子原本就被禁，红牌大部分被收缴，这是导致昨天晚上法兰西球场“无战事”的另一个客观原因。

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