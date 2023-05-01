五一劳动节: 国际工会代表团来到巴黎支持法国人示威

五一劳动节/ 法国

今年的五一劳动节当天，法国各地举行示威游行，或将连成法国近年来最大规模的抗议活动。动员起来反对马克龙强推退休改革的不仅有法国人，还有瑞典、乌克兰、韩国、英国等多国的劳工权益活动人士、环保活动人士、经济正义活动家等团体。国际活动人士们专程赶来巴黎，加入游行的行列，表达对“经济下行的国际大环境之下，国家领导人与民生脱节”的愤慨。点击以下内文视频，了解详情。

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02:01 国际工会联合会秘书长Luc Triangle，摄于2023年5月1日，巴黎。 © AP

国际工会联合会秘书长Luc Triangle对美联社表示：“我们希望本次动员确实会改变（退休）法，扭转已经做出的（颁布法律）决定，这也是我们与庞大的国际工会代表团一起支持法国工会的原因。我们不能在世界上任何地方接受这种推行新法的方法，在法国也不能，这是不可接受的”。

韩国金属工人工会KMWU-KCTU的Hyrwon Chong举着支持法国工会的标语，对美联社表示：“今天，我们看到世界各地的不平等加剧，通货膨胀严重。在这个可怕的通货膨胀、新冠大流行和工业转型等加剧不平等的时代，我们看到马克龙政府没有支持普通人民的生计，而是使用不民主的宪法第49.3条，以避免公开讨论，同时还试图拆除社会制度的支柱，即养老金制度”。

英国国家教育联盟联合秘书长Kevin Courtney举着写有“声援法国工会而战”的标语牌，对美联社表示：“今天的法国工会，我认为他们鼓舞了整个欧洲的劳动人民。我们不要退缩，我们必须为社会变革而战，我们必须停止社会愤怒的逐渐侵蚀，而这正在整个欧洲发生”。

此外，到场支持法国人示威的，还有乌克兰FPU工会代表Vasyl Andreyev、瑞典TUAC联合会代表Veronica Nillson等。

法国总工会联盟秘书长Sophie Binet对美联社表示：“法国的愤怒从未如此强烈。我们对退出养老金改革的决心丝毫没有动摇，抗议活动处于历史性的水平...这也是一场国际抗议，来自世界各地的近百名工会成员加入支持我们。和政府的想法相反，只要养老金改革不撤回，我们就不会让这件事就这样翻篇”。

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