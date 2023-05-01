法国五一大游行爆发激烈冲突，总理和内政部长严厉谴责

法国/社会

五一劳动节之际，法国各工会团结一致举办反退休改革大游行。在法国的好几个城市，尤其是在巴黎、南特和里昂，游行示威者都和警方爆发了激烈的冲突。

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5月1日在法国是劳动节，也是法国各工会举办显示工人力量的大游行的日子。今年，在总统马克龙不顾多方反对强行通过并颁布退休改革法案的情况下，今年五一的工会大游行有了新的特点，这就是各工会显示了前所未有的团结，在法国全国范围内，团结一致的各工会都举行了反对退休改革的大游行，其中，在法国的好几个城市，尤其是在巴黎、南特和里昂，游行示威者都和警方爆发了冲突。

在首都巴黎，下午2点15分左右，当游行队伍刚从共和国广场出发后就出现了局势紧张，位于游行队伍最前端的数百名身着黑衣的示威者向警察投掷物品，沿途向几家企业投掷石块。

当游行队伍抵达民族广场的时候，游行者和警方的冲突则更进了一步。法新社记者指出，周一，全法国范围内，有近300人被逮捕，其中有100人是在巴黎被逮捕。

内政部长达马南周一晚上在巴黎警察总部宣布，当天，有108名警察和宪兵因维持秩序而受伤，其中一名在首都巴黎维持秩序的警察，在被鸡尾酒燃烧瓶击中后“伤势严重”。

达马南说，这名警察的“脸和胳膊都被烧伤了”。他在住院治疗，但“他没有生命危险。”

5月1日星期一傍晚，法国总理博尔内在推特上发表推文，谴责当天“游行期间出现的暴力场面”，她写道，这些暴力是“不可以接受的”，并再次表达了她对警方的“支持”。

法国内政部长达马南则在社交网络上对暴力进行了严厉谴责，达马南称那些使用暴力的人是“极端暴力的暴徒”，并说“暴徒们”的目的只有一个：这就是杀死警察并袭击他人的财产”。

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