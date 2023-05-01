法国杯决赛，马克龙被示威者亮红牌、吹哨

法国退休改革

五一劳动节全法大游行前，反退休改革的人群在巴黎北部塞纳-圣但尼的法兰西体育场进行了一次示威“预热”，向球迷发放“红牌”和口哨，“鼓励”球迷在比赛49分03秒的时候向观战的政府人士“亮红牌”，吹哨。在这场南特对阵图卢兹的法国杯决赛中，到场观赛的总统马克龙因提前有所准备而得以“幸免”。点击以下内文视频，了解详情。

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01:17 法国杯足球赛决赛场外领到红牌和哨子的球迷。 © AP

路透社报道，马克龙在开球前，在通往球场的过道向球员们致意。比赛的第49分钟左右，看台上响起几声哨声，但并未达到示威者想要的浩大声势。他还出现在看台上观看比赛，并向获胜的图卢兹队（5比1战胜南特）道贺。示威者选择49分03秒吹哨和亮红牌，是因为法国政府用宪法第49.3条来强推退休改革法案。

路透社引述多家媒体的消息称，法国行政法院当天下午暂停了“禁止向观众分发哨子和64岁退休红牌”的法令。

路透社表示，本次示威者在决赛开始前发放了3万张红牌和1万只哨子，场外“来拿一张给马克龙的红牌警告！”的声音此起彼伏。南特队球迷Ronan Ganachaud对路透社表示：“他们（示威组织者）刚跟我说要我在决赛第49分03秒的时候吹哨，那我就会到时吹这个哨。因为无论如何政府对民众的倾听是不够的”。

前来示威的Nadia Belhoum表示：“我们今天的行动很重要，因为这毕竟是法国杯的决赛，我们知道政府高层肯定会来看球，他们会看到，（抗议）没有停歇，我们没有退缩，我们每天都在（抗议）。我们要政府听见我们的声音，我们要政府看到我们，我们要政府明白，这个改革不会就这样通过”。

还有球迷Aymeric Varenne与Maëlys Varenne认为“这么做是无谓地把足球赛染上政治色彩”，自己“不支持这么做”；“这是一场比赛，我们只想享受庆祝的感觉，我们想好好支持南特队，希望南特队保住奖杯，我们不想在这个时候做和政治有关的事情”。

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