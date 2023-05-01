法国5.1游行继续反退休改革 工会说：没完...

法国/5.1/反退休法/游行

今天5.1国际劳动节，法国工会与青年组织继续举行反退休改革示威活动。法国宪法委员会本周三将对有关公投的要求做裁决...

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法国今天5.1劳动节的传统大游行预计将继续抗议马克龙的退休改革，尽管该法已走完所有法律程序并被马克龙总统签署颁布。但宪法委员会定于本周三对“就延长退休法”举行全民公投的要求，公布裁决意见。

法国工会联合会表示，今年的5.1节，法国全国将有150万人，包括巴黎10万人，参加在全国举行的大约300场示威活动。另据法国内政部估计，今天全法国将有50万人参加示威活动。

警方预计出动1万2千警察和宪兵维持安全，其中巴黎部署5000警力应对1000-2000名高风险打砸烧爱好者。

巴黎工会的游行队伍计划在下午14点从巴黎共和国广场出发，经伏尔泰大道，抵达民族广场。

法国民主工联的口号是：“没完，让我们在这个5.1节大获成功（把某事弄砸）!”。 重申我们不同意这项改革!”

据该工会说，工会联合会（Intersyndicale）将联合青年组织聚在一起，呼吁在全国所有地区和所有行业举行大规模、统一、受民众欢迎的五一劳动节活动。...反对“名誉扫地”的总统和他的政府强行通过《退休法案》。

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