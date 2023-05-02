探秘巴黎奥运会吉祥物生产工厂

巴黎2024奥运会

巴黎奥运吉祥物“弗里热”是拟人化的弗里吉亚无边便帽，是法国的象征。为了这个奥运梦，法国国民毛绒玩具公司Doudou et Compagnie已经准备了很久。其总裁Alain JOLY表示，该集团的奥运竞赛在准备竞标的那一刻就开始了。这个奥运梦的背后，更是“法国制造”的梦，让制造生产回流法国本土的梦。点击以下内文视频，一起去位于La Guerche-de-Bretagne的奥运吉祥物生产工厂看一看。

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04:57 Alain JOLY, Doudou et Compagnie集团总裁 © Anne Morzine/ RFI

毛绒玩具公司Doudou et Compagnie总裁Alain JOLY表示：“弗里热为什么会出现在布列塔尼？首先弗里热背后有一个很长很长的故事，它是一个梦想，这是我们整个集团的梦想。我们当时暗自下决心，如果奥运会开在法国，那肯定法国要推出一款吉祥物，而我们将誓做承担吉祥物生产任务的公司。当时巴黎奥运会为了吉祥物的生产开始招标，我们DOUDOU et Compagnie集团在招标中拔得头筹”。

“我们集团符合几乎所有的要求，当中最重要的要求，一个就是技术要硬，还有就是在法国制造，所以我们就被选中了。所以说我们集团两年前就开始巴黎奥运了，竞标这件事可是实打实的竞赛啊”！

“要做出一只吉祥物来，需要你熟练掌握操作技术，因此就需要充足的人力，充足的技术培训，因为法国已经没有专门的玩具制造职业了。无论如何，我们集团上上下下都有这个意愿，让法国本土能够产出更多的吉祥物。借着生产吉祥物这件事，我们也在有效地提高工厂的总体生产效率。对于我们的工厂所在地来说，这也是很好的一个创造岗位与就业的机会”。

“我们希望外国游客和法国本土游客能够喜欢这些吉祥物，买很多弗里热，然后把它们寄往全球各地”。

La Guerche-de-Bretagne市长Elisabeth GUIHENEUX表示：“制作奥运吉祥物这件事已经带动起来我们整个地区了。这里本来就很吸引经济活动，奥运吉祥物的制作让我们地区的动力更足了。还有很多其他的公司，这让我们这里的经济氛围非常有利”。

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