法国退休改革：联合工会将于6月6日举办第十四次大动员

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在5月1日的反退休改革大动员成功之后，联合工会宣布将于6月6日举办第十四次反退休改革大动员。

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在5月1日的反退休改革大动员成功之后，声称自己“始终团结一致”的法国各工会5月2日星期二呼吁在6月6日举行第14个反退休改革行动日，以便“让民选的国会议员们听到他们的声音”。法国国民议会将在第14个行动日之后两天，也就是6月8日审议一项旨在废除刚刚颁布的退休改革的法案。

法新社报道，法国反退休改革联合工会在5月1日举办的游行示威抗议活动是一次成功的大动员。警方说有80万人参加，CGT工会则说有230万人参加。在成功的五一大动员之后，联合工会呼吁采取更多的行动，尤其是，在6月6日举办新的联合罢工和游行示威。联合工会还表示，他们一致呼吁组成联合工会的各工会前去会见各地的民选国会议员，呼吁他们对旨在废除刚刚颁布的退休改革的法案投赞成票。

这一法案是由法国国民议会里一个小型的由多个党派议员组成的中间派团体Liot提出的，法国国民议会将于6月8日对这一法案进行审议。这个团体在一份新闻稿中强调，他们提出的法案“将首次允许国会议员们通过投票来表达他们对退休改革的意见”。

CGT工会的秘书长索菲·比内告诉法新社说，如果这项法案获得通过的话，“那将是一声霹雳”。诚然，即使法案获得通过，也只是国民议会和参议院之间长期穿梭的开始，但是，如果法案获得通过，这“将会立即导致已经颁布的退休改革暂停”。总统马克龙颁布的退休改革预计从9月份开始实施。

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