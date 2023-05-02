法国5.1反退改大游行 540人被捕 406名警察和宪兵受伤

法国5.1游行

5月1日在法国举行的抗议活动中，警察和示威者发生了冲突。

法国5.1抗议退休改革示威活动创下暴力新高。据法新社5月2日报道：全国共有540人被捕，其中305人在巴黎。警方则有406人受伤，其中31人被送医。

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5.1劳动节，法国工会联合会与青年团体共同举办的抗议退休改革的示威活动，创下12轮示威的暴力新高：一些不管诉求只爱暴力的“专业”闪电移动“黑团”，这次一反常态，没等天黑就动手，在游行队伍前面与警方发生了冲突。警方则使用了催泪瓦斯和水炮。

据法国内政部长达尔马宁（Gerald Darmanin）在接受法国新闻台BFM-TV采访时说，昨天5.1反退休改革大游行期间，共有540人被捕，全国有406名警察和宪兵受伤，其中在巴黎有259名警察受伤。

达尔马宁补充说，在受伤的警察和宪兵中，"有三人处于极其困难的境地，尽管他们没有生命危险"。该部长还说，在巴黎的示威中，一名警察被自制燃烧弹击中，"脸部被烧伤，仍在医院中"。

这位强硬的内政部长说："我们必须对那些攻击执法人员的人进行最严厉的刑事制裁"。他呼吁制定"反破坏者法"。

在示威者方面，据这位内政部长说，在全法国有"61名示威者受伤，包括巴黎的32人"。

此外，达尔马宁还谴责法国激进左翼领导人让-吕克梅朗雄对示威者袭警暴力保持沉默，并称：“他的沉默使他成为帮凶”。

巴黎警察局长洛朗·努涅兹（Laurent Nuñez）在France Info上说，在巴黎受伤的警察中，有31人被送往医院。

他还说，这次5.1"游行队伍前面的“打砸者和极端个人”的暴力程度远超过去12次示威中所看到的情况。

此外，巴黎警察局长还对警方被允许在示威期间使用无人机表示欢迎。他称，这使警方有可能观察到"四个暴力黑团。

在巴黎行政法院的法令颁布后，巴黎警察局决定在5.1劳动节游行期间使用无人机。之前，捍卫自由组织要求禁止警方用无人机监视游行上诉，被法院驳回。

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