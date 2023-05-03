法国宪法委员会驳回就延迟退休年龄公投的二次请求

法国退休改革风潮

法国宪法委员会所在地。该委员会5月3日驳回了左派联盟要求就禁止法定退休年龄超过62岁举行公投的二次请求。

法国宪法委员会周三否决了左翼议员提出的共同倡议公投（RIP）第二个请求，该请求的要旨在于“禁止法定退休年龄超过62岁”。

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不出所料，宪法委员会裁定，由大约250名议员和参议员提出的共同倡议公投（RIP）提案不符合规定的标准。

法国宪法委员会已于4月14日批准了把法定退休年龄推迟至64岁的退休改革法案主要条款，同时否决了左派议员提出的第一个旨在否决法案的公投请求。

法国政府推出的延迟法定退休年龄的法案在宪法委员会4月14日裁决有效后，马克龙总统数小时后颁布了法令。这一法令将从九月一日起正式施行。但是反对派仍然不肯罢休。

数周来，退休改革在法国激起巨大的反对浪潮，各大工会组成的联合工会已经发动了12波大罢工。最后一次大规模示威发生在五一劳动节，根据警方统计，大约80万民众参与，全国总工会CGT宣称参加人数多达250万人。

各大工会及左翼力量现在把最后的希望寄托于6月8日，法国国民议会将在那一天就独立党团LIOT提出的废除退休改革法案进行辩论。联合工会决定在6月6日发起第13波大罢工，以向议会施加压力。

政府对此提案并不敢掉以轻心，所有反对派议员甚至包括右翼共和党的少数议员都可能支持这一议案，在议会只有相对多数的执政党，仍然需要共和党议员的加持才可安全过关。

法国总理博尔内再次表示，“有关退休改革法案的民主程序已经终结”，一个月前，当宪法委员会批准该法有效后，博尔内曾做过类似的表述。

博尔内与马克龙总统已提出新的“路线图”，将在近日向各大工会发出邀请，共商改革大计，内容涉及55岁以上年龄阶段就业问题等等，“但不包括退休改革”。

法国劳工部长周二在参议院表示，“退休改革法完全合法”，但是左翼联盟发出的信号是：“别想翻过这一页”。

不过，联合工会也可能出现裂痕。民主劳工联盟工会总书记贝尔热已经表明，他将接受总理邀请与政府对话，但全国总工会和工人力量认为工会必须继续团结一致继续反对退休改革。

由于强力推行退休改革方案而民望低落的法国总统马克龙将继续改革法案颁布后开启的计划：走遍全国，与民众交流。

不过，马克龙每一次与基层民众的接触总是伴随着工会组织的或大或小的抗议活动，示威者通常以敲锅的方式表示抗议。

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