法国国庆阅兵 印度莫迪是嘉宾

法国/印度/7.14阅兵式

法国和印度今天发布联合声明，称印度总理莫迪将成为7月14日法国国庆节阅兵式的嘉宾，并称这见证两国之间启动战略伙伴关系新阶段的一个机会。

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法国和印度的联合声明还说：为了提升印法战略伙伴关系，作为重要步骤，印度武装部队的一支特遣队将与法国部队一起参加阅兵。

法国和印度之间战略伙伴关系的新阶段，为战略、文化、科学、学术和经济合作都制定雄心勃勃的新目标，包括在众多工业部门的合作。

法国与印度两国称对和平与安全有着共同的愿景，包括在欧洲和印度-太平洋地区，他们都希望采取联合举措，应对我们这个时代的重大挑战，特别是气候变化、生物多样性的丧失和可持续发展目标方面的挑战。

法国与印度说，莫迪的访问"将是法国和印度重申两国对多边主义的承诺的一个展现，特别是在印度担任20国集团主席的背景下。

法国正在寻求提高在广阔的亚太地区的影响力，法国在该地区也拥有领土，如新喀里多尼亚和法属波利尼西亚。法国总统马克龙上个月访问了中国。而中国正在加紧对台湾展示武力。

法新社说，但法国自从失去了与澳大利亚的一项重要潜艇合同后，也在寻求加强与印度的伙伴关系。

在去年9月访问印度期间，法国外交部长科隆纳指出，德里和巴黎在地缘政治上有共同立场，不采“集团对决的逻辑”。在与中国的关系中，与美国不同，两国将采以更细微和多维的方式加以区分。科隆纳说，法国与印度在"对中国的态度、中国的军事化、中国的强硬立场，特别是当人们想到中国在台湾海峡所做的事情，都有非常广泛的共同关切"。

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