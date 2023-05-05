法国本世纪末或将升温4 °C

法国/气候变化

法国国家生态转型委员会于5月5日公布最新研究显示，本世纪末法国本土或将升温4 °C，高出全球平均升温3 °C的预测。

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法国国家生态转型委员会(CNTE) 于5月5日警告法国要为本世纪末升温4 °C做好准备，这高出全球平均升温3 °C的预测，而且法国大都市的升温比世界平均升温更为明显，沿海地区升温接近3 °C的这个平均水平。

法国国家生态转型委员会是由非政府的民间团体，工会，企业主和民选议员组成的解决环境问题的机构，他们本次罕见一致得出的结论与政府此前的推测相符。

该委员会表示这显示当今法国社会在升温问题上达成的共识，即我们必须以清醒的方式面对这种气候变化的现实。

现在科学家们普遍认为全球本世纪末升温3 °C，2030年再升温1.5°C，随后在2050年再升高2°C。

法国生态过渡和国土协调部长贝旭表示，几个月来一直呼吁要摆脱“不承认”现实，并为法国可能升温 4°C 做好准备，而且这并不意味着我们要放弃应对气候的雄心。我们必须做出努力就如同一切都取决于我们的行动，同时我们必须清醒采取可行的应对气候变化措施。

法国政府目前正在准备推出其第三个应对气候变化的国家行动计划，该适应措施包含有关健康、经济、农业、基础设施和基本服务的连续性以及自然环境保护等领域。

法国生态过渡和国土协调部长承诺他将在 5 月底之前提出一项“国家应对高温天气的管理计划”，其中包含数十项措施，例如在热浪发生时户外工作条件等。

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