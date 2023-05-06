新冠病毒不再被定位紧急 法国敦促民众还是不要松懈警惕

法国/新冠病毒

联合国属下的世界卫生组织昨天正式宣布新冠病毒不再是全球紧急事件。法国官方不失时宜告诉民众，新冠病毒仍然流行，传染的危险依然存在，不要放松防疫警惕。根据法国官方数据，过去一个星期还是有206人死于新冠病毒。而新冠病毒染疫而住院急救的，过去一周有204人，但人数都大大减少了。

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据法国国土与卫生部长Agnes Firmin Le Bodo今天在法国国内电台接受采访时说，面对Covid-19这种仍在法国流传的病毒，我们必须保持警惕。部长Agnes Firmin Le Bodo的警告，是在世界卫生组织（WHO）解除对新冠病毒大流行病最高警戒级别的第二天发出的。

法国国土组织和卫生领域部长在Franceinfo上说："这是一个好消息，但我们也必须保持警惕。" 她呼吁老年人继续接种疫苗，并呼吁其他人口 "保持警惕，做好防疫屏障的应对"。

部长提醒说，虽然全球免疫力几乎达到了，但仍有因新冠病毒而住院的情况。

她坚持认为，"病毒仍在循环流动"。

法国部长Firmin Le Bodo还对国民议会周四通过的废除医护人员的疫苗接种义务的法令表示遗憾。她指出，政府计划只是暂停接种。她警告，"如果发生新冠病毒新的变种，我们需要能够快速应对。废除疫苗接种义务将使我们无法做出快速反应。"

法国新冠病毒疫情死亡人数统计为16万6811人。

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