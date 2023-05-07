马克龙将前往里昂追念二战英雄让·穆兰

二战胜利日

法国 – 法国总统马克龙将于5月8日在凯旋门参加纪念二战胜利庆祝仪式。巴黎警署已经发出通知，禁止在凯旋门周围举行抗议活动。当天下午，马克龙将前往里昂纪念二战时期法国抵抗运动领袖让·穆兰（Jean Moulin）。法国总工会（CGT）和里昂战斗委员会本组织抗议退休改革的人士沿途举行示威活动。区政府以维护公共秩序的名义发出了禁令。

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区政府在禁令中表示，准备在里昂市中心和周边的抗议活动将严重干扰公共秩序，超出正常范围的抗议活动会演变成加剧的暴力。法国总工会（CGT）已经要求司法复议。

法国工人民主联盟CFDT秘书长贝尔热（Laurent Berger）告诉记者，反对养老金的战斗还没有结束，我们要向8日将审议文本的议员发出呼吁，允许民众代表通过投票决定养老金改革”，而不是高高在上的人决定合法退休年龄。

按计划，参加完香榭丽舍大道和凯旋门的纪念活动后，马克龙当天下午将前往里昂蒙托卢克(Montluc)监狱纪念馆，追念法国抵抗人士让·穆兰（Jean Moulin）。

蒙托卢克监狱始建于1921年，在第二次世界大战期间，作为纳粹德国占领法国后设立的酷刑和枪决执行地，臭名昭著被称作“里昂屠夫”。1943年2月17日-1944年8月24日期间，蒙托卢克监狱关押了包括法国抵抗运动让·穆兰在内的一万多人。

法新社报道说，巴黎凯旋门和里昂蒙托卢克(Montluc)监狱纪念馆附近大大加强了警力。

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