法国：在高度安保的情况下马克龙向抵抗运动致敬

二战结束纪念日

2023 年 5 月 8 日，法国总统埃马纽埃尔·马克龙 (Emmanuel Macron) 于巴黎举行的、纪念二战胜利的仪式上。

周一是法国二战结束纪念日，法国总统马克龙 (Emmanuel Macron)将前往东南部大城市里昂，向抵抗纳粹德国的法国抵抗运动及其主要人物之一让·穆兰 (Jean Moulin) 致敬，因为估计会出席针对国家元首的新的示威活动，此次行程处于高度警戒。

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与每年的 5 月 8 日纪念纳粹德国投降的庆祝活动一样，法国总统周一（5月8日）上午11点先前往巴黎香街的凯旋门，向无名烈士墓献花。

自 3 月 20 日备受争议的退休改革法案获得通过以来，所有在香街附近举行的集会都被禁止，以避免总统出席时受到示威者敲锅抗议的礼遇。法新社指出，这条将退休年龄从 62 岁提高到 64 岁的改革法案，自 1 月份以来在法国全国引发了大规模的抗议运动。

在里昂举行的纪念二战结束活动，安排在蒙吕克监狱纪念馆，那里曾关押法国二战时期的英雄让·穆兰和其他法国抵抗运动人士，总统预计在下午 2 点 30 分（格林威治标准时间中午 12 点 30 分）到达，但因有在纪念馆附近举行示威的呼吁，届时情况可能会很紧张。

罗纳省警察局已禁止在这一地区的所有集会。

总统马克龙希望通过向“法国抵抗运动和纳粹野蛮行径的受害者”致敬的同时，还唤起人们对让·穆兰在这一运动中发挥“重要作用”的记忆。

1943 年 6 月 21 日，担任法国全国抵抗委员会首任主席的让·穆兰 (Jean Moulin)，在里昂附近的卡卢雷 (Caluire) 被盖世太保在当地的头目克劳斯·巴比 (Klaus Barbie) 逮捕。 7 月 8 日，饱受酷刑仍保持沉默的让·穆兰因伤势过重去世。

马克龙将前往当时关押让·穆兰和二战后关押被称为“里昂屠夫”的克劳斯·巴比的牢房，巴比于 1987 年在法国被判无期徒刑， 1991 年去世。

一些人担心，试图将退休改革翻篇的国家总统会利用周一举行的纪念仪式，再次发出“和谐”呼呼。

法国总工会罗纳省分会表示，“（对抵抗战士）最好的致敬是捍卫他们的遗产，即（..）社会保障和退休金的发放”。法国参议院的右翼议长热拉尔·拉彻则认为：呼吁在二战结束纪念日进行示威是“不可接受的”。

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