马克龙国事访问德国 居然23年来头一遭

法国/德国

法国总统马克龙2023年5月8日在巴黎为无名战士墓点燃长明火。

德国总统府8日宣布，法国总统马克龙将于7月2日至4日对德国进行国事访问，法新社说，这是2000年以来法国国家元首的首次国事访问。

广告 继续浏览后续

德国总统府公告说，"这一特殊事件标志着几十年来团结两国的友谊将谱写新的篇章。德国总统府还说："通过这次国事访问，“马克龙在戴高乐和阿登纳于1963年1月22日签署的《爱丽舍条约》60周年之际，向我们两国的亲密友谊表示敬意。”

据德国总统府称，"法国总统马克龙和德国总统施泰因迈尔将一起访问德国的几个地区，从而突出我们国家、我们的公民，特别是德国和法国青年之间的独特关系。"

法国总统府称，"这将是自2000年以来法国总统对德国的首次国事访问。"爱丽舍宫援引德国总统府的声明说，因此，共和国总统的这一荣誉将标志着法德友谊的一个新阶段。

马克龙的国事访问是在巴黎和柏林之间就一系列问题，从核电和汽车的二氧化碳排放到与华盛顿的关系和欧洲防务等问题发生摩擦数月之后进行。

德国外交部长安娜莱娜-贝尔博克将于周二和周三在巴黎访问。这位德国绿党部长将在周二受到马克龙的接见，然后出席第二天的部长会议。

她的法国同行科隆纳预计将于周四在柏林与德国、约旦和埃及外长就中东局势进行会谈。

据悉，马克龙还将于6月6日访问靠近柏林的波茨坦。据爱丽舍宫称，此行将致力于 "共同准备接下来的欧洲和国际重大事件"，包括6月22日和23日在巴黎举行的新全球金融公约峰会，6月29日和30日的欧洲理事会，以及7月11日的北约峰会。

最后，根据法国的说法，法德两国政府将于秋季在德国再次会面，并明确指出这种政府间磋商的形式 "将每年重复进行，以使两国之间的合作更加紧密"。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅