法国与日本今举第7次2+2会议

日本/法国

5月9日下午日本外相林义正和防卫大臣滨田诚一与法国外长科隆纳和法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔努举行了第七次日法外长和防长会议（“2+2”），会议以视频形式举行，会后发表了联合声明。

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据日本外务省官网称，法方首先表示，很高兴能够举办日法“2+2”，愿与“特殊伙伴”日本开展更加密切的合作。对此，日方评论称，鉴于当前严峻的安保环境，日法同志有必要进一步加强外交和防务合作，基于法治的自由开放政策必不可少。安倍大臣表示，他愿意确认与法国进一步合作，以维护和加强国际秩序。此外，日方就近期日本侨民撤离苏丹一事再次对法方给予的支持与配合表示感谢。

日本方面解释了2022年12月公布的国家安全战略和“自由开放的印太新计划”。法国坚定承诺 四位大臣还就日法在网络空间、太空、经济安全等领域的合作交换了意见。

日方再次欢迎法国护卫舰普利雷亚尔号近日停靠自卫队横须贺基地，同意深化合作交流，加强防卫装备和技术合作。

该公告称，双方强烈谴责俄罗斯对乌克兰的侵略，确认将继续支持乌克兰，继续与七国集团协调行动，并在对俄制裁问题上密切合作。他们还就包括中国和朝鲜在内的印太局势交换了意见，反对在东海和南海单方面以武力或胁迫改变现状的企图。此外，我们确认在台湾问题上的基本立场没有改变，重申台湾海峡和平与稳定的重要性，这是整个国际社会安全与繁荣的基本要素，并寻求一个和平解决两岸问题，同意鼓励。

此外，他们一致认为，他们将继续在核问题和导弹问题以及对朝鲜的应对等问题上共同努力，包括绑架问题。我们还就非洲问题交换了意见。

法国外交部官方对与日本2+2会议公报称共达成13点协议。相关台海议题列第8点。法国官方称，四位部长对中国东海和南海局势深表关切，重申反对任何以武力或胁迫手段单方面改变现状的企图。四位部长重申，台湾海峡的和平与稳定对国际社会的安全与繁荣至关重要，鼓励和平解决两岸争端。部长们确认，法国和日本在台湾问题上的基本立场没有改变。

就日本与法国两国政府9日在线举行了外长防长磋商（2+2）会议，共同社透露称，双方确认将通过自卫队与法军的联合训练，为印度太平洋地区的稳定积极做贡献。关于使部队相互顺畅往来的《互惠准入协定》（RAA），也同意加速面向启动谈判的讨论。该报道称，两国发表了写入上述内容的联合声明。

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